¡Un partido de tenis! Inglaterra venció 6-4 a Francia en el duelo con más goles del Mundial y terminó tercero
Inglaterra y Francia protagonizaron el partido con más emociones del Mundial 2026 y los británicos hicieron podio. Hubo triplete de Saka y doblete de Mbappé.
Inglaterra le ganó a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, en el encuentro que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos llegaron de perder las semifinales ante Argentina y España, respectivamente.
Los goles fueron de Bukayo Saka con un Hat-Trtick y Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham para Inglaterra, mientras que Kylian Mbappé cerro el mundial con un doblete seguido de los tantos de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé para el descuento de Francia.
Declan Rice abrió el marcador desde el vestuario, con un remate al segundo palo del arquero frances, Mike Maignan
Declan Rice puso el 1-0 para Inglaterra
Ezri Konsa amplia el resultado para los ingleses tras un trio de esquina ejecutado por Declan Rice y se queda con la ventaja en menos de 20 minutos.
Konsa marcó el 2-0 para Inglaterra
Bukayo Saka convierte el 3 cero para que a los 37 minutos del primer tiempo el equipo de los "Tres Leones" golee a Francia.
Saka marcó el tercero para Inglaterra
Doblete de Bukayo Saka, para la goleada inglesa ante al atónita selección de Francia.
Saka marcó un doblete y ya es paliza inglesa
Mbappé descontó para Francia
Barcola descontó una vez más para Francia
Mbappé hace soñar a Francia con la remontada
Saka puso el quinto de penal y completó su triplete
Dembelé volvió a descontar para Francia
Bellingham hizo uno de los mejores goles del Mundial
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