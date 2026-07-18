¡Un partido de tenis! Inglaterra venció 6-4 a Francia en el duelo con más goles del Mundial y terminó tercero

Inglaterra y Francia protagonizaron el partido con más emociones del Mundial 2026 y los británicos hicieron podio. Hubo triplete de Saka y doblete de Mbappé.

Goleador y asistidor, Konsa y Rice festejan el 2-0 de Inglaterra sobre Francia.

Bellingham, Saka y James festejan el quinto gol de Inglaterra en un partidazo que quedará en la retina de los memoriosos.

Inglaterra le ganó a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, en el encuentro que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos llegaron de perder las semifinales ante Argentina y España, respectivamente.

Los goles fueron de Bukayo Saka con un Hat-Trtick y Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham para Inglaterra, mientras que Kylian Mbappé cerro el mundial con un doblete seguido de los tantos de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé para el descuento de Francia.

Declan Rice abrió el marcador desde el vestuario, con un remate al segundo palo del arquero frances, Mike Maignan

Declan Rice puso el 1-0 para Inglaterra Gol de Declan Rice para el 1-0 de Inglaterra DSports Ezri Konsa amplia el resultado para los ingleses tras un trio de esquina ejecutado por Declan Rice y se queda con la ventaja en menos de 20 minutos.