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¡Un partido de tenis! Inglaterra venció 6-4 a Francia en el duelo con más goles del Mundial y terminó tercero

Inglaterra y Francia protagonizaron el partido con más emociones del Mundial 2026 y los británicos hicieron podio. Hubo triplete de Saka y doblete de Mbappé.

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Bellingham, Saka y James festejan el quinto gol de Inglaterra en un partidazo que quedará en la retina de los memoriosos.&nbsp;

Bellingham, Saka y James festejan el quinto gol de Inglaterra en un partidazo que quedará en la retina de los memoriosos. 

EFE
Goleador y asistidor, Konsa y Rice festejan el 2-0 de Inglaterra sobre Francia.

Goleador y asistidor, Konsa y Rice festejan el 2-0 de Inglaterra sobre Francia.

EFE

Inglaterra le ganó a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, en el encuentro que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos llegaron de perder las semifinales ante Argentina y España, respectivamente.

Los goles fueron de Bukayo Saka con un Hat-Trtick y Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham para Inglaterra, mientras que Kylian Mbappé cerro el mundial con un doblete seguido de los tantos de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé para el descuento de Francia.

Declan Rice abrió el marcador desde el vestuario, con un remate al segundo palo del arquero frances, Mike Maignan

Declan Rice puso el 1-0 para Inglaterra

Gol de Declan Rice para el 1-0 de Inglaterra

Ezri Konsa amplia el resultado para los ingleses tras un trio de esquina ejecutado por Declan Rice y se queda con la ventaja en menos de 20 minutos.

Konsa marcó el 2-0 para Inglaterra

Bukayo Saka convierte el 3 cero para que a los 37 minutos del primer tiempo el equipo de los "Tres Leones" golee a Francia.

Saka marcó el tercero para Inglaterra

Doblete de Bukayo Saka, para la goleada inglesa ante al atónita selección de Francia.

Saka marcó un doblete y ya es paliza inglesa

Mbappé descontó para Francia

Mbappé puso el 1-4 para Francia vs Inglaterra

Barcola descontó una vez más para Francia

Mbappé hace soñar a Francia con la remontada

Saka puso el quinto de penal y completó su triplete

Dembelé volvió a descontar para Francia

Bellingham hizo uno de los mejores goles del Mundial

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Francia vs Inglaterra

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