Nuevo traspié de Los Pumas: cayeron por 31-24 ante Inglaterra en un final con polémica

Los Pumas perdieron ante Inglaterra por 31 a 24 en un partido jugado esta tarde en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, correspondiente a la tercera fecha de la fase inicial del Nations Championship .

De esta manera, el equipo conducido por Felipe Contepomi cerró su paso como local en esta parte del torneo tras haber acumulado una derrota inicial ante Escocia, un triunfo frente a Gales, en San Juan, y este tropiezo ante los ingleses.

Desde la previa se palpito el encuentro cargado de emociones y significados para el equipo argentino , debido a que salieron a la cancha con una réplica de la casaca utilizada para el partido de Argentina-Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México en 1986.

Sin embargo, no fue un partido sencillo para el equipo dirigido por Contepomi, debido a que su rival se fue al descanso ganando 19 a 3, los ingleses golpearon temprano con un try de Tommy Freeman y otro de Ben Earl, mientras que Tomás Albornoz anotó el único penal para los locales.

En los segundos 40 minutos, Los Pumas empujaron con mucha garra y llegaron los tries de Mateo Carreras y, ya sobre el final, a los 79 nminutos, de Justo Piccardo para acortar la distancia, pero Inglaterra supo golpear en los momentos justos con la efectividad de Marcus Smith e Immanuel Feyi-Waboso.

Los Pumas no pudieron ante Inglaterra y cayeron 31-24 en Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship. ¡Arriba que esto sigue! Mateo Carreras, Justo Piccardo, try penal. Tomás Albornoz (2 conversiones y 1 penal). #SomosLosPumas pic.twitter.com/csuRBnBgTM

Además, el partido fue una batalla física e indisciplinada, en el seleccionado nacional sufrieron las amonestaciones con las tarjetas amarillas de Mateo Carreras, Joaquín Oviedo y Santiago Carreras, mientras que por el lado de Inglaterra, Jack van Poortvliet y Emmanuel Iyogun también vieron la amarilla, dejando al visitante jugando con trece hombres en los minutos finales.

Ya con los 80' superados, hubo polémica porque a Los Pumas le anularon un try que pudo haber significado el empate en la última jugada del partido. Baustista Delguy hizo una milagrosa conversión sobre el margen derecho del campo de juego, pero el árbitro Angus Gardner lo anuló a través del TMO. ¿El motivo? Consideró que Delguy tenía un brazo fuera de la cancha, por lo que anuló el try y pitó el final.

Inglaterra ganó el encuentro con cinco tries distribuidos en Tommy Freeman al minuto, Ben Earl al cuarto de hora y a los minuto 33, Marcus Smith y Immanuel Feyi-Waboso en el segundo tiempo. Además de las tres conversiones del apertura Fin Smith.

Fuente: NA