Los Pumas debutan en el Nations Championship frente a Escocia: a qué hora y por dónde verlo

El combinado argentino de rugby enfrentará a los europeos en el nuevo torneo que enfrenta combinados del hemisferio sur y el hemisferio norte.

Los Pumas debutan en el Nation Championship frente a Escocia.

Este sábado desde las 16:10, Los Pumas enfrentarán a Escocia en su primer partido del año en el estreno del nuevo Nations Championship, un torneo que reúne a las 12 principales selecciones de rugby del mundo.

El campeonato, impulsado de manera conjunta por Seis Naciones y SANZAAR, pondrá frente a frente a los equipos del hemisferio norte contra los del hemisferio sur durante las ventanas internacionales de julio y noviembre.

En este caso, el combinado argentino recibirá en el Mario Alberto Kempes de Córdoba a Escocia. El arbitraje estará a cargo del georgiano Nika Amashukeli y el partido se podrá ver por ESPN y Disney+.

Los Pumas se preparan para su debut en el Nations Championship. X - Los Pumas El entrenador Felipe Contepomi confirmó la formación con dos novedades: Matías Alemanno, segunda línea surgido de La Tablada, será de la partida desde un comienzo, alcanzando así su cap número 100 con la camiseta argentina y convirtiéndose en el quinto jugador en alcanzar este logro.

La otra novedad es Faustino Sánchez Valarolo, de 22 años, que ocupará un lugar en los tres cuartos ante la ausencia de Santiago Chocobares y Justo Piccardo, quienes se incorporarán al plantel la semana siguiente tras disputar la final del Top 14 de Francia.