Los Pumas debutan en el Nations Championship frente a Escocia: a qué hora y por dónde verlo
El combinado argentino de rugby enfrentará a los europeos en el nuevo torneo que enfrenta combinados del hemisferio sur y el hemisferio norte.
Este sábado desde las 16:10, Los Pumas enfrentarán a Escocia en su primer partido del año en el estreno del nuevo Nations Championship, un torneo que reúne a las 12 principales selecciones de rugby del mundo.
El campeonato, impulsado de manera conjunta por Seis Naciones y SANZAAR, pondrá frente a frente a los equipos del hemisferio norte contra los del hemisferio sur durante las ventanas internacionales de julio y noviembre.
En este caso, el combinado argentino recibirá en el Mario Alberto Kempes de Córdoba a Escocia. El arbitraje estará a cargo del georgiano Nika Amashukeli y el partido se podrá ver por ESPN y Disney+.
El entrenador Felipe Contepomi confirmó la formación con dos novedades: Matías Alemanno, segunda línea surgido de La Tablada, será de la partida desde un comienzo, alcanzando así su cap número 100 con la camiseta argentina y convirtiéndose en el quinto jugador en alcanzar este logro.
La otra novedad es Faustino Sánchez Valarolo, de 22 años, que ocupará un lugar en los tres cuartos ante la ausencia de Santiago Chocobares y Justo Piccardo, quienes se incorporarán al plantel la semana siguiente tras disputar la final del Top 14 de Francia.
El historial entre ambos seleccionados registra 26 enfrentamientos oficiales con 13 victorias para cada lado, desde el primer cruce en 1969.
La formación de Los Pumas para enfrentar a Escocia
Argentina: Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julán Montoya (c) y Mayco Vivas. Head Coach: Felipe Contepomi.
Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wegner, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.