La desazón de Franco Colapinto tras su flojo desempeño en la qualy de Silverstone: "No sé que pasó"

Franco Colapinto lamentó su trompo en el cierre de la Q1 que le impidió mejorar su tiempo y provocó que largue desde el puesto 19° en Silverstone.

Franco Colapinto terminó con una mezcla de frustración e incertidumbre la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña. El argentino perdió el control de su Alpine en el último intento de la Q1, hizo un trompo y quedó condenado a largar desde el 19° puesto en Silverstone. Tras bajarse del auto, reconoció que todavía no encuentra una explicación para el despiste que arruinó su sábado.

"No entiendo qué pasó. Perdí la parte trasera muy, muy rápido. En la vuelta anterior ya había tenido un pequeño susto porque no tenía nada de agarre atrás. No sé por qué. Vamos a mirar los datos para entender qué pasó", explicó el piloto de Pilar, todavía sorprendido por la reacción del A526 en uno de los sectores más veloces del circuito.

La desazón de Franco Colapinto tras su mala qualy en Silverstone Lo que más llamó la atención de Colapinto fue el lugar donde se produjo el incidente: "Es una curva que se hace a fondo y es muy raro que pase algo así. La parte trasera se desconectó de golpe y la perdí. La verdad es que no entiendo qué pasó", insistió, dejando en claro que el comportamiento del auto fue completamente inesperado.

X @SC_ESPN El argentino lamentó aún más la eliminación porque sentía que Alpine había encontrado una pequeña mejora respecto al viernes: "Es una pena porque me sentía mejor que antes. Creo que hicimos algunos cambios positivos en el auto. Después de la Sprint, que había sido buena en cuanto al ritmo, esto fue un día muy malo", reconoció.

Además, volvió a apuntar a uno de los principales problemas que arrastra la escudería francesa esta temporada: la falta de consistencia del monoplaza: "Es complicado de entender. El auto es muy inestable y cada vuelta hace algo distinto. Creo que mejoró un poco el balance respecto de ayer, sobre todo en las curvas lentas, pero todavía no encontramos un buen equilibrio", analizó.