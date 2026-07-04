Colapinto terminó fuera de los puntos en una Sprint que quedó en manos de Antonelli

Franco Colapinto avanzó dos lugares, terminó P12 en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y Alpine sigue lejos de las expectativas generadas en el inicio de la temporada. La victoria quedó en manos del líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes) que superó en pista a Lewis Hamilton (Ferrari).

En tanto que Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, fue 11º a pesar de haber tenido una gran largada en la que llegó a estar séptimo.

El argentino había partido desde el 14° lugar, pero protagonizó una gran largada que lo llevó momentáneamente al top 10. En los primeros metros, los Alpine avanzaron con fuerza: Pierre Gasly llegó a ubicarse octavo y Franco Colapinto noveno. Sin embargo, el piloto de Pilar perdió dos posiciones antes de completar la primera vuelta y quedó 11°.

En las vueltas iniciales sostuvo un intenso duelo con Isack Hadjar, aunque el piloto de Racing Bulls logró superarlo en el sexto giro y relegó a Colapinto al 12° puesto, dos lugares por detrás de Gasly, que también había cedido terreno frente a los dos autos de la escudería italiana.

La largada de Colapinto en la sprint

En la segunda mitad de la carrera sprint, Colapinto mostró un ritmo superior al de su compañero y redujo la diferencia hasta quedar a menos de un segundo del francés, mientras se mantenía con margen sobre el Audi de Nico Hülkenberg. No obstante, en el tramo final perdió algo de rendimiento, Gasly volvió a despegarse y Hülkenberg consiguió recortar la distancia.

Antonelli se quedó con la victoria

Finalmente, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la 12ª posición, apenas siete décimas por detrás de Gasly y con una ventaja similar sobre Hülkenberg.

En la pelea por el triunfo, Kimi Antonelli aprovechó que Lewis Hamilton se quedó sin energía en la recta del Hangar para superarlo y quedarse con la victoria, con una ventaja de 2s745. Lando Norris completó el podio, seguido por George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson, quien sumó el último punto disponible.

Antonelli, ganador de la carrera Sprint en Silverstone. F1

Por su parte, Sergio Pérez terminó en el 22° y último lugar luego de protagonizar un toque con Fernando Alonso que dañó su alerón delantero. El incidente también le valió una penalización de diez segundos.

La actividad continúa a las 12 con la clasificación para la carrera del domingo.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la carrera Sprint

Todos los que sumaron puntos en la Sprint Our top eight at Silverstone #F1Sprint #BritishGP @Gatorade pic.twitter.com/ltQ2c9qn1T — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Colapinto fue P12 en la Sprint El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó lejos de sumar puntos y finalizó duodécimo (12°) en la carrera Sprint en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Antonelli se quedó con una sólida victoria Kimi Antonelli fue el gran protagonista de la Sprint. El piloto de Mercedes tuvo paciencia, esperó el momento indicado para atacar y, una vez que superó a Lewis Hamilton, logró escaparse con autoridad hasta la bandera a cuadros. Antonelli se quedó con la victoria para Mercedes, escoltado por Hamilton y Lando Norris. George Russell terminó cuarto, seguido por Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson, quienes completaron los puestos de puntos. KIMI ANTONELLI WINS #F1SPRINT AT SILVERSTONE!! #F1Sprint #BritishGP @Gatorade pic.twitter.com/Q3x0uYTFAm — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Antonelli encamina la victoria en la Sprint A pocas vueltas del final, Kimi Antonelli vuelve a imponer un ritmo sólido y amplía nuevamente la diferencia sobre Lewis Hamilton. La Ferrari también dejó atrás a Sergio Pérez y la ventaja del líder se estiró hasta los 1,8 segundos, por lo que, salvo un inconveniente de último momento, el italiano tiene la victoria muy encaminada. Más atrás, Isack Hadjar se perfila como uno de los protagonistas del cierre de la carrera gracias a su remontada en la lucha por los puntos, mientras que Liam Lawson comienza a sufrir el desgaste de sus neumáticos blandos. IN THE POINTS 1. Antonelli2. Hamilton3. Norris4. Russell5. Leclerc6. Verstappen 7. Piastri8. Lawson #F1Sprint #BritishGP | LAP 12/17 pic.twitter.com/V0TMtY8qND — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Gasly y Colapinto, afuera de los puntos Pierre Gasly cayó al 11.º puesto después de ser superado por Isack Hadjar, que pasó a ocupar la décima posición. Por su parte, Franco Colapinto se mantiene a dos segundos de su compañero de Alpine, con la posibilidad de acercarse en las próximas vueltas. LAP 9/17Pierre drops down to P11 as HAD overtakes him for P10. Franco is +2s behind Pierre. — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 4, 2026

Penalización para Checo Pérez 10 segundos de penalización para Sergio Pérez tras un contacto con Fernando Alonso.

Antonelli toma el liderazgo de la Sprint Lewis Hamilton agotó la carga de su batería y quedó completamente expuesto en la recta de Hangar. Kimi Antonelli aprovechó la falta de velocidad del británico, ejecutó el sobrepaso y se adueñó del primer lugar de la carrera. And Antonelli take the lead! #F1Sprint #BritishGP | LAP 8/17 pic.twitter.com/I3JwlMSrmj — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Colapinto pierde una posición y Hamilton resiste en la punta Isack Hadjar superó a Franco Colapinto y el piloto francés ascendió al 11.º puesto de la carrera. En la punta, Lewis Hamilton disfruta de pista libre, aunque tiene a un Mercedes muy cerca. El británico sabe del potencial de ese monoplaza y deberá defender su liderazgo durante el resto de la Sprint. Kimi Antonelli se mantiene pegado a Hamilton y no le da respiro. Sin embargo, pese a la constante presión, el joven italiano todavía no ha encontrado el momento indicado para concretar el sobrepaso. Antonelli is closing in on Hamilton The gap is hovering around half a second #F1Sprint #BritishGP | LAP 7/17 pic.twitter.com/qJV1gCtSAb — Formula 1 (@F1) July 4, 2026 Gasly cayó hasta la posición 11, justo por delante de Colapinto.

Colapinto, en el medio del pelotón Colapinto se mantiene persiguiendo a Lindblad por el puesto 10 a un segundo de diferencia.

Hamilton toma la iniciativa en el inicio Lewis Hamilton tuvo una gran largada y rápidamente presionó a Kimi Antonelli, hasta quedar en la punta de la carrera. En contraste, Max Verstappen perdió varias posiciones tras un comienzo poco competitivo, mientras que los McLaren protagonizaron una excelente salida. Pierre Gasly avanzó hasta el séptimo puesto y se metió de lleno en la pelea. Tras los primeros metros, el orden de la carrera quedó encabezado por Hamilton, seguido por Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri y George Russell. WHAT AN OPENING LAP FROM THE BOYS!!!Both up three places PG10 P8FC43 P11 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 4, 2026

8:00 Comienza la carrera Sprint LIGHTS OUT AT SILVERSTONE!!!Hamilton fights off a challenge from Antonelli and keeps the lead!! #F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/z00Rs3joxY — Formula 1 (@F1) July 4, 2026