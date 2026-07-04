Colapinto terminó fuera de los puntos en una Sprint que quedó en manos de Antonelli
El piloto argentino finalizó P12 en la carrera corta del Gran Premio de Gran Bretaña. Gasly se ubicó 11º.
El piloto argentino finalizó P12 en la carrera corta del Gran Premio de Gran Bretaña. Gasly se ubicó 11º.
Franco Colapinto avanzó dos lugares, terminó P12 en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y Alpine sigue lejos de las expectativas generadas en el inicio de la temporada. La victoria quedó en manos del líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes) que superó en pista a Lewis Hamilton (Ferrari).
En tanto que Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, fue 11º a pesar de haber tenido una gran largada en la que llegó a estar séptimo.
El argentino había partido desde el 14° lugar, pero protagonizó una gran largada que lo llevó momentáneamente al top 10. En los primeros metros, los Alpine avanzaron con fuerza: Pierre Gasly llegó a ubicarse octavo y Franco Colapinto noveno. Sin embargo, el piloto de Pilar perdió dos posiciones antes de completar la primera vuelta y quedó 11°.
En las vueltas iniciales sostuvo un intenso duelo con Isack Hadjar, aunque el piloto de Racing Bulls logró superarlo en el sexto giro y relegó a Colapinto al 12° puesto, dos lugares por detrás de Gasly, que también había cedido terreno frente a los dos autos de la escudería italiana.
En la segunda mitad de la carrera sprint, Colapinto mostró un ritmo superior al de su compañero y redujo la diferencia hasta quedar a menos de un segundo del francés, mientras se mantenía con margen sobre el Audi de Nico Hülkenberg. No obstante, en el tramo final perdió algo de rendimiento, Gasly volvió a despegarse y Hülkenberg consiguió recortar la distancia.
Finalmente, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la 12ª posición, apenas siete décimas por detrás de Gasly y con una ventaja similar sobre Hülkenberg.
En la pelea por el triunfo, Kimi Antonelli aprovechó que Lewis Hamilton se quedó sin energía en la recta del Hangar para superarlo y quedarse con la victoria, con una ventaja de 2s745. Lando Norris completó el podio, seguido por George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson, quien sumó el último punto disponible.
Por su parte, Sergio Pérez terminó en el 22° y último lugar luego de protagonizar un toque con Fernando Alonso que dañó su alerón delantero. El incidente también le valió una penalización de diez segundos.
La actividad continúa a las 12 con la clasificación para la carrera del domingo.