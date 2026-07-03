Horarios y cómo ver la actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña

Franco Colapinto afrontará una nueva fecha de la Fórmula 1 con el objetivo de volver a sumar puntos tras una olvidable carrera en el Red Bull Ring de Austria.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá un nuevo desafío este fin de semana cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Gran Bretaña, correspondiente a la novena fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio, que es uno de los clásicos de la categoría, se lleva a cabo en el mítico circuito de Silverstone, que cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,891 kilómetros. Además, contará con una carrera sprint el sábado.

La actividad en Silverstone comenzará el viernes con la única práctica libre que será entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana, mientras que la clasificación para la carrera sprint está programada para las 12:30 del mediodía.

El futuro de Franco Colapinto en Alpine tiene fecha. www.francolapinto.com El día siguiente, el sábado, se realizará la carrera sprint a las 8 de la mañana, donde los ocho primeros podrán sumar puntos. A su vez, la clasificación iniciará a las 12 del mediodía. Finalmente, la acción concluirá el domingo con la carrera principal, que será a las 11 de la mañana.