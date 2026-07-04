Cómo quedaron Franco Colapinto y Alpine en el campeonato de F1 después de la Sprint en Silverstone

Tras la carrera corta, quedaron actualizadas las posiciones de pilotos y constructores de la Fórmula 1.

La carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña no modificó la situación de Franco Colapinto ni de Alpine en el campeonato de la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó en la 12ª posición y quedó fuera de la zona de puntos, mientras que Pierre Gasly fue 11°, por lo que la escudería francesa tampoco logró incrementar su cosecha.

P11 and P12 in today’s #F1Sprint



We’ll keep pushing for Qualifying. pic.twitter.com/DMzL1C7NUq — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 4, 2026 Como únicamente los ocho primeros suman unidades en las carreras sprint, Alpine se fue con las manos vacías. Aun así, el equipo conserva el quinto lugar en el Campeonato de Constructores, mientras que Colapinto mantiene su ubicación en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos.

La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, que amplió su ventaja al frente del certamen. El italiano finalizó por delante de Lewis Hamilton y Lando Norris, quienes también aprovecharon la carrera corta para sumar puntos importantes en la pelea por el campeonato.

Así quedó Franco Colapinto en el campeonato de pilotos Pese a no sumar unidades, Colapinto continúa 12° en el Campeonato Mundial de Pilotos con 16 puntos, mientras que su compañero Pierre Gasly permanece en el noveno puesto con 41 unidades.

En la parte alta de la clasificación, Antonelli lidera con 179 puntos, seguido por George Russell con 136 y Lewis Hamilton con 132. La lucha por el cuarto lugar también se ajustó: Lando Norris alcanzó los 85 puntos y desplazó a Charles Leclerc (83), mientras que Oscar Piastri quedó sexto con 82.