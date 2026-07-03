Colapinto largará 14° en la Sprint del GP de Gran Bretaña: Hamilton se quedó con la pole en Silverstone

Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y el sábado largará 14° en la carrera Sprint. Por su parte, el siete veces campeón del mundo marcó la pole en su casa.

La clasificación Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña volvió a exponer las limitaciones de Alpine. En el mítico circuito de Silverstone, Franco Colapinto finalizó 14° y largará desde esa posición la carrera corta del sábado, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 11°, a un paso de ingresar a la definición por la pole.

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P11 and P14 in today’s Sprint Qualifying pic.twitter.com/IrZRwtihf0 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 3, 2026 El piloto argentino logró avanzar a la SQ2, pero no encontró el ritmo necesario para pelear por un lugar entre los diez mejores. Aun así, volvió a mostrarse competitivo dentro del pelotón del medio y quedó apenas por detrás de Gasly, en otra sesión pareja entre ambos representantes de la escudería francesa.

La clasificación también dejó en evidencia que Alpine continúa un escalón por debajo de los cuatro equipos de punta y de Racing Bulls, que confirmó el salto de rendimiento mostrado en las últimas fechas y volvió a meterse en la pelea por los puestos de privilegio.

Hamilton marcó la pole y festejó en casa En la parte alta de la tabla, el gran protagonista fue Lewis Hamilton. El británico hizo delirar a los fanáticos locales al quedarse con la pole Sprint tras marcar el mejor tiempo por una diferencia mínima de apenas 11 milésimas sobre el joven italiano Kimi Antonelli, en una de las definiciones más ajustadas de la temporada.

¡¡SIR LEWIS ESTÁ EN SU CASA!! Lewis Hamilton voló y se quedó con la pole position en la Qualy Sprint de Silverstone.



#BritishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/94w7JNEHJ4 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026 Con la grilla ya definida, Colapinto buscará ganar posiciones en la Sprint del sábado y sumar confianza de cara a la clasificación para el Gran Premio del domingo, en un fin de semana que, por el formato especial, ofrece menos margen para corregir errores y obliga a maximizar cada salida a pista.