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Franco Colapinto

Colapinto largará 14° en la Sprint del GP de Gran Bretaña: Hamilton se quedó con la pole en Silverstone

Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y el sábado largará 14° en la carrera Sprint. Por su parte, el siete veces campeón del mundo marcó la pole en su casa.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Franco Colapinto largará 14° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña.

Franco Colapinto largará 14° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña.

X @AlpineF1Team

La clasificación Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña volvió a exponer las limitaciones de Alpine. En el mítico circuito de Silverstone, Franco Colapinto finalizó 14° y largará desde esa posición la carrera corta del sábado, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 11°, a un paso de ingresar a la definición por la pole.

El piloto argentino logró avanzar a la SQ2, pero no encontró el ritmo necesario para pelear por un lugar entre los diez mejores. Aun así, volvió a mostrarse competitivo dentro del pelotón del medio y quedó apenas por detrás de Gasly, en otra sesión pareja entre ambos representantes de la escudería francesa.

La clasificación también dejó en evidencia que Alpine continúa un escalón por debajo de los cuatro equipos de punta y de Racing Bulls, que confirmó el salto de rendimiento mostrado en las últimas fechas y volvió a meterse en la pelea por los puestos de privilegio.

Hamilton marcó la pole y festejó en casa

En la parte alta de la tabla, el gran protagonista fue Lewis Hamilton. El británico hizo delirar a los fanáticos locales al quedarse con la pole Sprint tras marcar el mejor tiempo por una diferencia mínima de apenas 11 milésimas sobre el joven italiano Kimi Antonelli, en una de las definiciones más ajustadas de la temporada.

Con la grilla ya definida, Colapinto buscará ganar posiciones en la Sprint del sábado y sumar confianza de cara a la clasificación para el Gran Premio del domingo, en un fin de semana que, por el formato especial, ofrece menos margen para corregir errores y obliga a maximizar cada salida a pista.

Parrilla de salida de la carrera sprint del Gran Premio de Silverstone

  1. Lewis Hamilton (Ferrari)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Isack Hadjar (Red Bull)
  9. Liam Lawson (RB)
  10. Arvid Lindblad (RB)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Gabriel Bortoleto (Audi)
  13. Nico Hulkenberg (Audi)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Alex Albon (Williams)
  17. Ollie Bearman (Haas)
  18. Esteban Ocón (Haas)
  19. Sergio Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Fernando Alonso (Aston Martin)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)

La carrera sprint está pactada a 17 vueltas, y se disputará este sábado desde las 8 de la mañana, en horario argentino.

El minuto a minuto de Colapinto en la Sprint Shootout de Silverstone

Lewis Hamilton marcó la pole en Silverstone

El piloto británico arrasó con su Ferrari y con un tiempo de 1:28.376 marcó la pole en frente de toda su gente. Kimi Antonelli, quien se quedó a 0.11s del inglés, largará 2° mientras que Max Verstappen completó el podio.

Eliminados de la SQ2

11.Pierre Gasly (Audi)

12.Gabriel Bortoleto (Audi)

13.Nico Hulkenberg (Alpine)

14.Franco Colapinto (Alpine)

15.Carlos Sainz (Williams)

16.Alex Albon (Williams)

Franco Colapinto y Pierre Gasly quedaron eliminados en la SQ2

El piloto argentino no tuvo un buen giro y finalizó 14° mientras que su compañero de equipo está a 0.081s de meterse en el top 10, pero tampoco le alcanzó y saldrá 11° en la Sprint del sábado.

Discreto tiempo de Colapinto en la SQ2

Franco Colapinto marcó su primer tiempo en la SQ2 y el piloto de Alpine giró en un tiempo de 1:29.983 que no le alcanza para meterse en el top 10.

Hamilton le gana la batalla a Antonelli y se pone 1°

1:28.747 es el tiempo del inglés, 99 milésimas más veloz que el italiano, que venía con doble récord pero perdió en el último sector en Silverstone.

Los eliminados en la SQ1

17.Oliver Bearman (Haas)

18.Esteban Ocon (Haas)

19.Checo Pérez (Cadillac)

20.Valtteri Bottas (Cadillac)

21.Fernando Alonso (Aston Martin

22.Lance Stroll (Aston Martin)

Franco Colapinto se metió a la SQ2 tras finalizar 15°

En su última vuelta rápida, Franco Colapinto mejoró su primera marca y giró en un 1:30.894 que lo posicionó 15° y se metió en la SQ2.

Ferrari baja a Hadjar, que por un rato fue P1

1:29.273 es el tiempo de Lewis Hamilton, 107 milésimas más veloz que Leclerc y a casi dos del piloto francés de Red Bull.

Franco Colapinto marcó su primer tiempo en la SQ1

El piloto argentino dio su primera vuelta rápida en la primera tanda y marcó un tiempo de 1:31.017 con gomas medias. Por su parte, Pierre Gasly se metió en el 10° lugar.

Bandera verde: arrancó la SQ1

Son 12 minutos, con los 22 autos en la pista. Los peores seis tiempos quedarán eliminados.

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