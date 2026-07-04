River confirmó el regreso de Rafael Santos Borré: los detalles de su contrato

El atacante colombiano fue confirmado y ya forma parte del plantel de River para la próxima temporada.

River Plate confirmó este sábado el regreso del delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien había sido una pieza clave en la histórica conquista de la Copa Libertadores 2018.

El Comandante pic.twitter.com/9GJI5mzn7U — River Plate (@RiverPlate) July 4, 2026 “Rafael Santos Borré es nuevo jugador de River Plate. El delantero firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029”, detalló el club “Millonario” a través de un comunicado publicado en X.

COMUNICADO OFICIAL



Rafael Santos Borré es nuevo jugador de River Plate.



https://t.co/GrRqWwkj2Y pic.twitter.com/mELOLV29vb — River Plate (@RiverPlate) July 4, 2026 En las últimas semanas, Eduardo Coudet tomó contacto directo con el delantero para expresarle su intención de sumarlo a Núñez, y el colombiano aceptó regresar al club donde fue una pieza clave durante la era de Marcelo Gallardo. Tras varios días de negociaciones, River cerró el acuerdo con Sport Club Internacional de Brasil y terminó de ultimar los detalles para concretar la operación. Finalmente, la transferencia quedó oficializada.

Santos Borré, nuevo refuerzo de River El entrenador se involucró de manera directa en la gestión y convencimiento del atacante, que en la mañana de este viernes se realizó la revisión médica en la Clínica Rossi. Allí, el colombiano reconoció que el llamado del DT fue determinante para su decisión de volver a vestir la camiseta del “Millonario” tras cinco años.

“Estamos armando un gran equipo y tengo mucha ilusión. Es un entrenador muy competitivo. Eso fue importante para tomar la decisión de venir”, expresó el delantero.