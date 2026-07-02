¿Chicana? Un jugador de Flamengo lanzó una pícara frase al hablar del amistoso del viernes ante River

Bruno Henrique, futbolista del Flamengo, lanzó una picante frase en la previa del amistoso de este viernes frente al Millonario en Portugal.

River y Flamengo volverán a encontrarse este viernes desde las 15.30 en el estadio Algarve, en Faro, Portugal, en un amistoso que servirá como estreno de ambos equipos durante la pretemporada. Aunque el resultado no tendrá consecuencias deportivas, la histórica final de la Copa Libertadores 2019 volvió a colarse en la previa por unas declaraciones de Bruno Henrique.

El delantero brasileño, uno de los grandes protagonistas de aquella consagración del Mengão en Lima, recordó el inolvidable triunfo sobre el Millonario durante una entrevista con los medios oficiales de Flamengo: "Tenemos buenos recuerdos de 2019, cuando jugamos contra un gran equipo como River Plate. Sabemos que en este caso es un amistoso, pero es preparación para ambos equipos. Creo que será un gran partido. Ojalá demos lo mejor de nosotros y, si Dios quiere, nos llevemos la victoria", expresó.

La pícara frase de Bruno Henrique en la previa del amistoso contra River Plate Si bien sus palabras fueron en un tono respetuoso, el atacante dejó en evidencia que aquella remontada sobre el final del encuentro sigue ocupando un lugar especial en su carrera. Además, reconoció el nivel que mostró el conjunto de Núñez en esa definición, en la que dominó buena parte del partido antes de sufrir los dos goles de Gabriel Barbosa en los minutos finales.

Bruno Henrique recordó la final de Lima frente a River con una pícara frase. Archivo A sus 35 años, Bruno Henrique continúa siendo una pieza importante dentro del plantel de Flamengo. Desde su llegada en 2019 disputó 366 partidos con la camiseta rojinegra, convirtió 116 goles y repartió 64 asistencias, transformándose en uno de los futbolistas más determinantes de la etapa más exitosa del club brasileño.