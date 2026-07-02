Escandaloso anuncio de un jugador de Senegal tras quedar eliminado del Mundial ante Bélgica: el posteo

Pape Gueye subió un escandaloso posteo a su cuenta de Instagram tras la dura y agónica eliminación de Senegal en la Copa del Mundo frente a Bélgica.

La eliminación de Senegal del Mundial 2026 dejó una de las historias más dramáticas de los 16avos de final. Los africanos ganaban 2-0 hasta los 86 minutos frente a Bélgica y tenían la clasificación prácticamente asegurada, pero los Diablos Rojos reaccionaron de manera increíble: Romelu Lukaku descontó a los 86', Youri Tielemans empató a los 89' y, ya en el alargue, el propio mediocampista marcó el 3-2 definitivo que sentenció la eliminación de los Leones de la Teranga.

Tras el golpe, el entrenador Pape Thiaw no ocultó su desazón: "Un partido de fútbol no dura 85 minutos. Bélgica remontó y no pudimos con eso", reconoció. Luego agregó: "El fútbol es un deporte cruel. No es fácil para mí, no es fácil para los jugadores. Siento que lo dieron todo. Lo querían por su país, pero no salió bien", lamentó el seleccionador.

El escandaloso posteo de Pape Gueye tras la eliminación de Senegal del Mundial Sin embargo, el verdadero terremoto llegó horas después del encuentro. Pape Gueye, una de las principales figuras de Senegal, explotó contra el cuerpo técnico a través de sus redes sociales y anunció que no volverá a representar a su selección mientras Pape Thiaw continúe como entrenador: "Volveré para decir unas palabras sobre la eliminación, pero hoy anuncio que mientras este cuerpo técnico siga en el cargo, me tomo un descanso de la selección nacional", escribió el mediocampista.

Pape Gueye destrozó al cuerpo técnico de Senegal tras la eliminación ante Bélgica. IG @p.gueye24 El conflicto se originó durante el partido. Thiaw decidió reemplazar a Gueye a los 67 minutos, cuando Senegal todavía ganaba 2-0, argumentando que el futbolista estaba cansado y presentaba algunas molestias físicas. Sin embargo, el jugador desmintió esa versión apenas terminó el encuentro: "Me encontraba perfectamente, estaba bien físicamente. Es el entrenador el que decide, y listo", declaró en la zona mixta, dejando en evidencia la diferencia de criterios entre ambos.