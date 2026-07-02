Argentina vs. Cabo Verde: qué hacer en Miami antes y después del partido por el Mundial 2026

La Selección Argentina disputará los 16avos del Mundial 2026 frente a Cabo Verde este viernes en Miami. En ese marco, la ciudad propone una experiencia que no se limita al fútbol: al clima del estadio y el FIFA Fan Festival se suma una oferta amplia de cultura, gastronomía, entretenimiento y actividades para distintos perfiles de viajeros.

El partido, se jugará en el Miami Stadium , uno de los escenarios deportivos más importantes de la ciudad. Con capacidad para más de 65.000 espectadores, un estadio que se suele utilizar para recibir partidos de la NFL con los Miami Dolphins, fútbol internacional, conciertos y eventos de relevancia mundial, y estará preparado para recibir a los hinchas este viernes.

Para asistir al partido, se recomienda planificar el traslado con anticipación y evaluar las alternativas disponibles en días de alta demanda. Los visitantes podrán optar por transporte público, servicios especiales de traslado, aplicaciones de movilidad o vehículos particulares. También será clave evitar llegar sobre la hora, revisar la ubicación del ingreso asignado y calcular los tiempos de viaje desde las distintas zonas de Miami.

Antes de ingresar al estadio, los fanáticos deberán consultar las políticas oficiales de acceso y los objetos permitidos. La información actualizada sobre restricciones, elementos autorizados y condiciones de ingreso estará disponible en la guía oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Miami Stadium es donde Argentina se consagró campeona de la última edición de la Copa América.

Para aquellos que no logren adquirir una entrada para el partido de la Selección argentina. Tendrán la posibilidad de asistir al FIFA Fan Festival en Miami, uno de los principales puntos de encuentro para ver los partidos, participar de actividades culturales, acceder a propuestas de entretenimiento y compartir la celebración del fútbol con visitantes de distintas partes del mundo.

Ubicado en un punto estratégico de la ciudad, será una alternativa para sentir el clima del Mundial y acompañar a la Selección.

Qué hacer en Miami durante la estadía

Además del partido y las actividades vinculadas al Mundial, los viajeros podrán sumar recorridos culturales, deportivos y urbanos. Entre las opciones destacadas aparecen el Museo de la FIFA en la Freedom Tower, con la exposición “Unidad – The World’s Game”; Five Iron Golf Coral Gables, que combina golf, fútbol y tecnología; Frost Science Museum, con una muestra sobre la ciencia del rendimiento deportivo; Pérez Art Museum Miami, frente a la bahía de Biscayne; y Vizcaya Museum and Gardens, una propiedad histórica con jardines y arquitectura de inspiración europea.

Lugares icónicos para recorrer en clave argentina

Además, Wynwood Walls se presenta como una parada destacada por su arte urbano y por el mural dedicado a Lionel Messi, ideal para los fanáticos argentinos que buscan una foto mundialista.

Little Havana también forma parte del recorrido: en la histórica Calle Ocho, los visitantes pueden acercarse a la cultura cubana a través de su gastronomía, artistas locales, tradición de puros y el famoso Domino Park. Una zona, que además, también cuenta con otro mural de Lionel Messi.