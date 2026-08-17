Quién es la argentina que juega para Alemania y hoy enfrenta a Las Leonas en el Mundial de Hockey 2026

El cruce entre Las Leonas y el seleccionado de Alemania por la segunda jornada del Mundial de Hockey sobre Césped Femenino 2026 tendrá un condimento cargado de dramatismo e historia personal. En el conjunto europeo estará presente Lucina von der Heyde , la mediocampista argentina que decidió cambiar de camiseta tras quedar marginada de las convocatorias del combinado albiceleste.

La decisión de la jugadora nacida en Misiones sacudió al ambiente del hockey sobre césped, ya que representó una ruptura inédita con la historia reciente del equipo nacional, donde llegó a competir hasta los Juegos Olímpicos de París 2024 .

Tras la finalización del último ciclo olímpico, Von der Heyde atravesó un período de incertidumbre profesional al no ser tenida en cuenta por el entrenador Fernando Ferrara . Ante la falta de llamados para integrar las concentraciones nacionales, la mediocampista comenzó a evaluar seriamente el retiro definitivo de la alta competencia.

"Mi carrera deportiva decayó un montón porque dije: por ahí es el final de mi carrera internacional. Me había puesto muy triste", confesó la jugadora a Radio Libertad sobre el duro momento emocional que atravesó antes de recibir la propuesta de la federación alemana.

Con el objetivo de dar continuidad a su trayectoria internacional en el máximo nivel y tras concretar los trámites de nacionalización, la misionera optó por sumarse a las filas del seleccionado teutón, convirtiéndose en una de las figuras clave del esquema europeo.

Prensa CAH

Partido decisivo por la fase de grupos del Mundial 2026

El cruce entre la Argentina y Alemania se disputa desde las 12:00 (hora argentina) en el marco de la segunda fecha del Grupo de la Copa del Mundo.

Las dirigidas por Ferrara llegan a este compromiso con la necesidad de sumar de a tres luego de haber igualado en su debut frente a Estados Unidos, encuentro que contó con el grito del primer gol marcado por la delantera y debutante mundialista Brisa Bruggesser. Un triunfo ante el conjunto alemán resulta clave para acomodarse en la tabla de posiciones y encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.