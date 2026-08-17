Netflix: la comedia argentina perfecta para reír en este feriado
Netflix tiene una comedia argentina de 93 minutos protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz, dos mujeres que se unen para enfrentar a un cirujano.
Netflix también tiene en su catálogo excelentes películas argentinas. Una de ellas es No me rompan, una comedia estrenada en 2023 y dirigida por Azul Lombardía. La producción llegó a los cines argentinos el 21 de septiembre de ese año y actualmente puede verse en la plataforma de la N roja.
La película sigue a Ángela Trigal y Vera Lombardi, dos mujeres con personalidades fuertes que se conocen mientras participan de un grupo para manejar la ira. Aunque sus vidas son diferentes, ambas atraviesan situaciones que las llevan a cuestionar las presiones y expectativas que enfrentan. El encuentro entre ellas termina dando lugar a una amistad inesperada.
El conflicto aparece cuando las dos conocen a Edgardo Sánchez Leven, un cirujano plástico y gurú obsesionado con la juventud. A partir de entonces, Ángela y Vera deciden enfrentarlo. Para hacerlo ponen en marcha un plan tan disparatado como arriesgado, que las lleva a involucrarse en una particular aventura.
No me rompan es una comedia argentina de 93 minutos de duración. Tiene guion de Jazmín Rodríguez Duca, Sebastián Meschengieser y Alberto Rojas Apel. La historia utiliza el humor para abordar cuestiones relacionadas con los mandatos sociales, el paso del tiempo y la presión sobre las mujeres.
El reparto está encabezado por Carla Peterson, como Ángela, y Julieta Díaz, como Vera. También participan Salvador del Solar, Eugenia Guerty, Esteban Lamothe, Martín Garabal, Nancy Dupláa, Cecilia Dopazo, Alfonso Tort y Celina Font. Además, la película cuenta con participaciones de Fito Páez y otros actores.
Es una opción para quienes buscan una comedia nacional, con dos protagonistas que atraviesan una situación poco convencional y terminan formando una alianza. Una buena película para disfrutar en este feriado.