Netflix: la comedia argentina perfecta para reír en este feriado

Netflix tiene una comedia argentina de 93 minutos protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz, dos mujeres que se unen para enfrentar a un cirujano.

La historia utiliza el humor para abordar cuestiones como la presión que existe sobre las mujeres.

Netflix también tiene en su catálogo excelentes películas argentinas. Una de ellas es No me rompan, una comedia estrenada en 2023 y dirigida por Azul Lombardía. La producción llegó a los cines argentinos el 21 de septiembre de ese año y actualmente puede verse en la plataforma de la N roja.

La película sigue a Ángela Trigal y Vera Lombardi, dos mujeres con personalidades fuertes que se conocen mientras participan de un grupo para manejar la ira. Aunque sus vidas son diferentes, ambas atraviesan situaciones que las llevan a cuestionar las presiones y expectativas que enfrentan. El encuentro entre ellas termina dando lugar a una amistad inesperada.

El conflicto aparece cuando las dos conocen a Edgardo Sánchez Leven, un cirujano plástico y gurú obsesionado con la juventud. A partir de entonces, Ángela y Vera deciden enfrentarlo. Para hacerlo ponen en marcha un plan tan disparatado como arriesgado, que las lleva a involucrarse en una particular aventura.

La película sigue a Ángela Trigal y Vera Lombardi, dos mujeres con personalidades fuertes. Netflix No me rompan es una comedia argentina de 93 minutos de duración. Tiene guion de Jazmín Rodríguez Duca, Sebastián Meschengieser y Alberto Rojas Apel. La historia utiliza el humor para abordar cuestiones relacionadas con los mandatos sociales, el paso del tiempo y la presión sobre las mujeres.

El reparto está encabezado por Carla Peterson, como Ángela, y Julieta Díaz, como Vera. También participan Salvador del Solar, Eugenia Guerty, Esteban Lamothe, Martín Garabal, Nancy Dupláa, Cecilia Dopazo, Alfonso Tort y Celina Font. Además, la película cuenta con participaciones de Fito Páez y otros actores.