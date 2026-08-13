Una mujer de Cipolletti pagó $650.000 por un vestido de 15, lo devolvió por fallas en la confección y la Justicia ordenó restituirle más de un millón de pesos.

Pagó $650.000 por un vestido de 15, no le gustó y la Justicia ordenó una millonaria indemnización. Foto: Shutterstock

Una mujer de Cipolletti encargó un vestido para la fiesta de 15 años de su hija y pagó $650.000 por la prenda. Durante las pruebas comenzó a detectar varios problemas y aseguró que el resultado no coincidía con lo que había acordado con la diseñadora. El conflicto terminó en la Justicia.

El vestido era de color azul y debía estar terminado para diciembre de 2025. El servicio contratado también incluía otros elementos para la celebración, como peinado, corona o tocado, sesión de fotos y maquillaje. El precio del vestido se abonó en dos pagos, según consta en el reclamo presentado ante la Justicia.

Durante las pruebas, la clienta señaló diferencias en el talle, el color, el largo y las costuras. También cuestionó distintos detalles de la confección. Para respaldar su reclamo presentó fotografías del vestido y capturas de las conversaciones que había mantenido con la responsable del comercio.

Ante la falta de acuerdo, la mujer decidió devolver la prenda. Propuso que el vestido fuera considerado como un alquiler y reclamó que le devolvieran $300.000, que era el valor que había sido presupuestado para esa modalidad. Sin embargo, según surge del expediente, el dinero no fue reintegrado.

Justicia istockphoto Qué dictaminó la Justicia El caso llegó al Juzgado de Paz de la 4ª Circunscripción Judicial de Cipolletti. Se convocó a una audiencia de conciliación, pero la demandada no se presentó. Tampoco respondió la demanda. Ante esa situación, la jueza Gabriela Montorfano tuvo por reconocidos los hechos pertinentes y lícitos planteados por la mujer y analizó la documentación presentada.