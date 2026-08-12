Pity Álvarez, otra vez frente a la Justicia: continúa el juicio por el crimen de Cristian Díaz

El juicio contra el cantante Cristian “Pity” Álvarez , acusado por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido el 18 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano , continuará este miércoles desde las 9.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 porteño.

Este miércoles declararían cinco testigos, entre ellos vecinos, quien en ese momento era la novia y el suegro. Se tratan de Verónica Román, Carlos Stiempcich, Alejandro Pedroso, la pareja Agustina Inbernoz y el padre, Raúl Inbernoz.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados anticipó en la audiencia del lunes que declararía más adelante, se quedó dormido, roncó, no recordó su DNI y fue absuelto por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas en perjuicio de su amiga Florencia Batalla y su mánager, Claudia Crespo.

El abogado del cantante es el defensor oficial Javier Marino, que había pedido la suspensión de la primera jornada porque consideró que su cliente no se encontraba apto para afrontar el debate, pero los jueces rechazaron ese planteo.

Antes del proceso, la defensa pretendía frenar las 11 audiencias previstas para agosto y septiembre bajo el argumento de que existían recursos pendientes de resolución que impedían avanzar según el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación, pero los magistrados respaldaron la postura de la fiscalía.

El fiscal Sandro Abraldes, al frente de la Fiscalía General número 27, se opuso formalmente al planteo de la defensa y dictaminó: “La realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado".

En efecto, se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso”.

Abraldes remarcó además que “la participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa en sí misma como lo pretende instalar la laboriosa defensa oficial, cuanto menos, en las condiciones actuales que presenta su asistido”, haciendo referencia a las recientes reapariciones públicas del cantante en recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales.

A su turno, el juez Gustavo Goerner encabezó el voto del tribunal -al que adhirieron los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro- y ratificó la aptitud psiquiátrica del acusado basándose en las conclusiones periciales.

“Vale reiterar que la capacidad de Álvarez Congiú para estar en juicio ha sido constatada por el Cuerpo Médico Forense, cuando se informó que, del análisis integral de la documentación y de las evaluaciones realizadas, surge que el causante dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”, sostuvo la resolución.

Asimismo, el magistrado advirtió que el trámite no podía supeditarse a tratamientos de rehabilitación de duración indefinida, señalando que “bastaría con que aquel se negara al tratamiento o lo entorpeciera -voluntariamente o no-, para lograr la postergación indefinida del debate”, sumado al deber del Estado de velar por el derecho de las víctimas a obtener celeridad y justicia.

El expediente principal reconstruye lo sucedido durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez y Díaz mantuvieron una discusión en el complejo habitacional Samoré.

En medio de la pelea, el artista extrajo una pistola calibre 6.35 del bolsillo de su campera y le disparó en la cabeza a la víctima; una vez que esta cayó al suelo, le propinó tres disparos más en la misma zona antes de darse a la fuga, provocándole lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna.

La causa había alcanzado la instancia de juicio en noviembre de 2018, pero en 2021 y en marzo de 2023 el trámite fue frenado debido a los dictámenes del Cuerpo Médico Forense sobre su salud mental.