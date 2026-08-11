El derrumbe de un antiguo edificio donde funcionaba un taller mecánico generó alerta en Luján de Cuyo

Un derrumbe obligó a montar un operativo preventivo durante la tarde de este martes en un antiguo edificio donde funcionaba un taller mecánico en Agrelo , Luján de Cuyo . Por el hecho no hubo heridos y aguardaban que personal especializado analizara el estado de la estructura.

El episodio ocurrió minutos antes de las 16 en un taller ubicado en la intersección de calle Olavarría y Ruta 15 , donde se realizan reparaciones de radiadores.

De acuerdo con la información aportada por el propietario, de 44 años, se produjo el derrumbe de parte de la construcción, que corresponde a una edificación antigua de adobe.

Tras recibir el aviso, se desplazaron hasta el lugar efectivos de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y personal de Defensa Civil para evaluar la situación.

Desde el Centro Estratégico de Operaciones ( CEO) se dispuso además la instalación de un perímetro de seguridad con cinta de peligro para impedir el ingreso a la zona afectada.

Como medida preventiva, se contemplaba la posibilidad de evacuar las viviendas y comercios colindantes en caso de que la evaluación de los especialistas determinara que existía riesgo para las construcciones cercanas.

En el lugar también se esperaba la llegada de personal de Edemsa para realizar el corte del suministro eléctrico antes de avanzar con las tareas de inspección y seguridad.