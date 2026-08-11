La esposa y un hijo de Walter Bento, a un paso del juicio por la agresión a un periodista y abogado

La agresión contra el periodista y abogado Jorge Caloiro , por la que fueron imputados a mediados de 2024 la esposa y uno de los hijos del exjuez federal Walter Bento , quedó a un paso del juicio oral . La investigación sostiene que Marta Boiza y Nahuel Bento perpetraron el ataque ocurrido en el interior del Palmares Open Mall .

La causa quedó encaminada hacia el debate luego de que el fiscal de Homicidios Oscar Malla reunió las pruebas necesarias para solicitar una audiencia de acusación ante un juez de primera instancia, es decir, de un Juzgado Penal Colegiado .

El representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) sostuvo la imputación por amenazas simples en concurso real con lesiones leves dolosas contra Boiza y su hijo, quienes deberán presentarse en las próximas semanas ante la Justicia.

Durante la audiencia se espera que las partes presenten las pruebas incorporadas al expediente y argumenten sus respectivas teorías del caso ante un magistrado. También se dará la posibilidad de que la fiscalía y la defensa lleguen a algún tipo de acuerdo para definir la causa en esa instancia, por ejemplo a través de un juicio abreviado.

En caso de que esto último no prospere, el juez ordenará que la causa pase a juicio oral , proceso mediante el cual se definirá el futuro de los acusados.

El video de la agresión en Palmares

El episodio ocurrió el 13 de julio de 2024, alrededor de las 21.15, cuando Caloiro se encontraba en el centro comercial Palmares junto a su esposa y su hija.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los detectives del caso, Marta Boiza lo interceptó, se señaló los ojos con sus dedos y luego apuntó hacia el periodista mientras le decía: "Ya vas a ver lo que te va a pasar".

En ese instante, Caloiro comenzó a filmarla con su celular y allí fue cuando intervino Luciano Bento, otro de los hijos de Boiza, con la intención de alejar a su madre del lugar. Sin embargo, de acuerdo con la acusación, la mujer logró zafarse y volvió a acercarse al abogado, a quien habría golpeado en la cabeza y rasguñado en uno de sus antebrazos.

Luego, Caloiro salió de la galería del centro comercial para dar aviso a la línea de emergencias 911. Fue entonces cuando, surge del expediente, apareció en escena Nahuel Bento, quien le habría propinado un golpe de puño en el cuello y la espalda al letrado, provocando que cayera al piso y sufriera una lesión en el codo.

Tras la agresión, siempre de acuerdo con la teoría oficial, Nahuel Bento le dijo: "Te voy a matar hijo de mil puta" y se retiró corriendo del lugar.

Boiza y Bento hijo fueron condenados en el juicio que también llevó a la cárcel al exjuez del Juzgado Federal 1. Walter Bento cumple una condena de 18 años de cárcel. Marta Boiza recibió una condena de 6 años y Nahuel Bento fue condenado a 5 años de prisión. Todos eran funcionarios judiciales.

Las pruebas contra Marta Boiza y Nahuel Bento

Para fundamentar el cierre de la investigación, el fiscal Malla incorporó la denuncia realizada por Caloiro, su declaración testimonial, fotografías, un acta de constatación de lesiones y un informe del Cuerpo Médico Forense (CMF).

También forman parte del expediente informes del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), audios y actuaciones policiales realizadas durante el procedimiento, además de material audiovisual incorporado a la investigación.

El expediente también incluye una nota publicada por MDZ sobre el episodio y registros de video del episodio, que fueron incorporados como elementos de prueba. A eso se le sumaron las declaraciones de dos testigos claves para la investigación.

Así las cosas, en los próximos días se podría dar un importante avance en la causa que se inició a partir de la denuncia de Caloiro y que, desde ese entonces, mantuvo a Boiza y Nahuel Bento imputados por amenazas y lesiones.