Comienza el juicio oral a Cristian "Pity" Álvarez por homicidio: el tribunal rechazó postergar el debate

El juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz comenzará este lunes en la Ciudad de Buenos Aires , luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 rechazara un nuevo pedido de suspensión presentado por la defensa del músico.

Tras años de dilaciones y postergaciones vinculadas a su estado de salud mental, el debate se iniciará en horario matutino en los tribunales porteños para juzgar al exintegrante de Viejas Locas e Intoxicados por el hecho ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano .

La defensa del imputado buscaba frenar las 11 audiencias programadas entre agosto y septiembre argumentando la existencia de recursos pendientes de resolución según el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación. Sin embargo, los magistrados respaldaron de forma unánime el dictamen de la fiscalía.

El fiscal Sandro Abraldes, al frente de la Fiscalía General N° 27, se opuso al planteo del abogado defensor y sostuvo que la realización del juicio es la vía institucional natural para resguardar las garantías del acusado.

En su dictamen, Abraldes remarcó que la participación en un debate oral no representa una actividad riesgosa para el imputado en sus condiciones actuales, haciendo referencia a las recientes reapariciones públicas del cantante en entrevistas, recitales y redes sociales.

La confirmación de la aptitud psiquiátrica de "Pity" Álvarez

El juez Gustavo Goerner encabezó el voto del tribunal —al que adhirieron los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro— y ratificó la capacidad procesal del imputado con base en las pericias oficiales:

"Vale reiterar que la capacidad de Álvarez Congiú para estar en juicio ha sido constatada por el Cuerpo Médico Forense, cuando se informó que el causante dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal", sostuvo la resolución.

El magistrado advirtió además que el proceso penal no podía quedar supeditado a tratamientos de rehabilitación de duración indefinida y subrayó la obligación del Estado de garantizarle a las víctimas un trámite judicial ágil y expedito.

Gentileza Prensa

Las claves del hecho ocurrido en Villa Lugano

La acusación principal reconstruye que durante la madrugada del 12 de julio de 2018, Álvarez mantuvo una discusión con Cristian Díaz en el complejo habitacional Samoré. En medio del cruce, el músico extrajo una pistola calibre 6.35 y le disparó a la víctima en la cabeza. Una vez que Díaz cayó al suelo, le propinó tres disparos más en la misma zona antes de darse a la fuga, causándole la muerte por lesiones cefálicas fatales y hemorragia interna.

Aunque la causa había sido elevada a juicio en noviembre de 2018, los trámites fueron suspendidos en 2021 y marzo de 2023 por dictámenes médicos sobre su estado psiquiátrico. En este mismo debate, el músico responderá además por los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas cometidos en noviembre de 2016 en perjuicio de su exmánager y una amiga.