Una docente bonaerense ganó un juicio tras sufrir una caída cuando regresaba de su trabajo. La Justicia fijó una indemnización superior a los $25 millones.

Una docente de una escuela pública de la provincia de Buenos Aires obtuvo un fallo favorable en la Justicia luego de reclamar una indemnización por un accidente que sufrió mientras regresaba a su casa después de trabajar. El Tribunal del Trabajo N° 4 de La Plata ordenó que reciba más de 25 millones de pesos por las secuelas que le dejó la caída.

El hecho ocurrió el 14 de febrero de 2023 en General Rodríguez. Según consta en la demanda, la mujer caminaba de regreso a su domicilio cuando tropezó en una vereda en mal estado. La caída le provocó lesiones en la rodilla y el tobillo izquierdos, por las que debió recibir atención médica.

Tras el accidente intervino Provincia ART, que le brindó tratamiento y luego le otorgó el alta sin reconocer una incapacidad laboral. La docente continuó con la atención a través de su obra social y decidió iniciar una demanda para que la Justicia revisara esa decisión.

Se cayó al volver del trabajo, hizo juicio y recibirá una indemnización millonaria istockphoto Durante el proceso judicial se realizó una pericia médica. El informe concluyó que las lesiones estaban directamente relacionadas con el accidente ocurrido durante el trayecto entre el trabajo y su casa, conocido legalmente como accidente "in itinere". Además, estableció una incapacidad física permanente del 15,68%. En cambio, el reclamo por una supuesta incapacidad psicológica fue rechazado por falta de pruebas suficientes.

Cuál es el monto que determinaron los jueces en el juicio Al calcular la indemnización, los jueces señalaron que la fórmula prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo arrojaba un monto cercano a los 9,4 millones de pesos. Sin embargo, consideraron que esa cifra no compensaba adecuadamente el perjuicio sufrido por la trabajadora debido a la pérdida del poder adquisitivo.