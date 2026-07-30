Una empleadora despidió con causa a la niñera de su hija por el supuesto uso del celular. La Justicia concluyó que no había pruebas suficientes.

La echaron por usar el celular, la Justicia declaró injustificado el despido y deberán indemnizarla

La Cámara Primera del Trabajo de General Roca, en Río Negro, declaró injustificado el despido con causa de una niñera que había sido acusada de usar el celular y auriculares durante su jornada laboral. El tribunal entendió que la empleadora no logró demostrar las conductas que le atribuía y ordenó el pago de las indemnizaciones correspondientes.

El conflicto comenzó cuando la empleadora sostuvo que la trabajadora utilizaba de manera excesiva el teléfono mientras cuidaba a su hija. Según afirmó, esa conducta podía poner en riesgo a la menor porque le impedía prestar la atención necesaria. Con ese argumento decidió despedirla con causa.

La niñera rechazó las acusaciones mediante un telegrama laboral. Además, aseguró que durante toda la relación de trabajo nunca recibió llamados de atención, sanciones ni apercibimientos por su desempeño. Posteriormente inició una demanda para reclamar las indemnizaciones previstas por la ley para el personal de casas particulares.

La echaron por usar el celular, la Justicia declaró injustificado el despido y deberán indemnizarla istockphoto Qué dijo la Justicia sobre el despido por el supuesto uso de celular Al analizar el caso, los jueces recordaron que un despido con causa solo puede justificarse cuando existe un incumplimiento grave que haga imposible continuar con la relación laboral. También señalaron que, antes de aplicar la sanción más severa, la legislación contempla otras medidas disciplinarias.

En la sentencia, el tribunal observó que la carta documento enviada por la empleadora no describía con precisión cuáles eran los hechos imputados a la trabajadora. Además, destacó que no se presentaron pruebas que respaldaran las acusaciones ni que permitieran acreditar la supuesta pérdida de confianza invocada para justificar el despido.