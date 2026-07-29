Confesó el asesinato de un joven por venganza en Las Heras, pidió disculpas a la familia y fue condenado

Ivan Matias Maidana , de 28 años, confesó este miércoles ser el autor del asesinato de Giovanni Levi Anzorena , ocurrido el año pasado en Las Heras . La víctima, a quien señalaban por el robo de un celular, fue ultimada a puñaladas durante una riña. Ahora, el principal sospechoso que tenía la causa fue condenado en un juicio abreviado inicial .

Durante una audiencia desarrollada esta jornada, y a partir de los últimos avances de la causa, la defensa de Maidana llegó a un acuerdo con la fiscalia para resolver la situación del imputado mediante un procedimiento abreviado. Tras ello, el sospechoso admitió su responsabilidad por el hecho ocurrido el 2 de agosto de 2025.

Así, Maidana fue declarado culpable y sentenciado por la jueza Marina Martín, del Juzgado Penal Colegiado N°1, quien homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien lideró la investigación y reunió pruebas, registro de cámaras, el arma homicida y declaraciones de testigos, y la defensa del acusado.

Cómo resultado del debate abreviado, Ivan Matias Maidana fue condenado a 14 años de prisión cómo autor de homicidio simple por el brutal hecho de sangre ocurrido en las inmediaciones de plaza de Las Heras.

De acuerdo con información a la que accedió MDZ , tras la condena, el autor del homicidio se dirigió a la familia y la madre de Giovani Levi Anzorena y les pidió disculpas por el hecho en el que acabó con la vida del joven.

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo lideró la investigación por el asesinato de Giovanni Levi Anzorena ocurrido el año pasado el Las Heras.

El hecho de sangre

Giovani Levi Anzorena, de 19 años, fue apuñalado el 2 de agosto de 2025 en el cruce de las calles 9 de julio y Avellaneda —a una cuadra de la plaza departamental de Las Heras— con un cuchillo de 22 centímetros. El arma asesina fue secuestrada por la policía momentos después del hecho, mientras el imputado, de 26 años, huía de la escena a pie.

El hecho se dio a conocer a través de un llamado a la línea de emergencias 911. Un móvil policial que circulaba por la zona acudió al lugar del hecho y constató la presencia de la víctima tendida en el suelo y con una herida de arma blanca en su espalda.

Giovanni Levi Anzorena fue asesinado de una puñalada en el cruce de las calles 9 de julio y Avellaneda, a una cuadra de la plaza departamental de Las Heras. Foto: Google Street View

Testigos del crimen advirtieron que el agresor salió corriendo luego de apuñalar al joven. Los efectivos policiales lograron detenerlo a los pocos metros, cuando aún tenía en su poder el arma blanca y contaba con manchas de sangre en su ropa.

El agresor fue identificado cómo Ivan Matias Maidana, quien trabajaba en un restaurante de comida asiática. De acuerdo con fuentes judiciales, el joven no contaba con antecedentes penales.

Asesinado por el supuesto robo de un celular

Poco después de que se efectuara la detención de Maidana, una mujer de 27 años, que aseguró ser su novia, relató que el conflicto comenzó cuando el fallecido le robó su teléfono celular en la Sexta sección de Ciudad de Mendoza el día antes del homicidio.

Tras el hecho, la mujer contó que se encontró con el joven en la calle un día después de sufrir el robo y le avisó a su pareja. Al escuchar esto, el imputado tomó la decisión de buscar a Anzorena para vengarse de lo ocurrido.

Así, Maidana lo encontró en el lugar mencionado y, en ese momento, comenzó una riña. Tras insultos y una breve persecución con cuchillo en mano, el conflicto terminó con la herida letal de arma blanca en plena vía pública, luego de que Maidana le asestara una puñalada a Anzorena en la espalda.

A casi un año del crimen, la Justicia dio por concluido el proceso penal con una condena de 14 años de prisión para Iván Matías Maidana, quien admitió haber asesinado a Giovanni Levi Anzorena durante una riña originada por el robo de un teléfono celular.