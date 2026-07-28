Asesinato en Las Heras: murió el hombre baleado en la cabeza y apuntan a un conflicto por la venta de una casa

Detectives policiales y judiciales comenzaron a investigar un asesinato este martes tras la muerte de Brian Ezequiel Vergara Godoy , el hombre de 30 años que había sido baleado el lunes en la cabeza en una villa de Las Heras . Las autoridades apuntan a un ataque en medio del conflicto por la compra de una casa.

De acuerdo con fuentes allegadas al expediente, que lidera la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, Vergara Godoy falleció durante la jornada de este martes mientras se encontraba internado en Terapia Intensiva del Hospital Central.

Por estas horas, los pesquisas del caso buscan identificar al presunto autor del hecho de sangre, quien de acuerdo con una testigo clave del caso es un sujeto apodado el Enano, a quien la víctima le había comprado una casa meses atrás.

De acuerdo con esa versión a la que accedió MDZ , el sospechoso del asesinato amenazaba venía amenazando a Vergara Godoy y a su familia con que devolvieran la propiedad, pese a la transacción que había acordado previamente.

Aparentemente, durante la noche del lunes el sindicado homicida discutió con la víctima y luego sujetos encapuchados se hicieron presentes en el lugar, disparándole en la cabeza y dejándolo en estado crítico. Horas después, falleció en el mencionado nosocomio capitalino.

El ataque armado en Las Heras

La información policial señala que el ataque que desembocó en el asesinato de Vergara Godoy se registró pasadas las 20.30 cuando un vehículo particular llegó hasta la guardia del Hospital Carrillo y dejó a una mujer y la víctima, quien presentaba una herida de arma de fuego en la región frontal de la cabeza y abundante sangrado.

De acuerdo con el relato de la testigo que lo acompañaba, Vergara Godoy fue agredido a disparos por sujetos encapuchados en el asentamiento San Francisco, localizado entre calles Matheu, Pimenides y Colombia 2, en el distrito lasherino de El Resguardo.

Mientras policías entrevistaban a la mujer, el herido ingresó de urgencia al Quirófano, donde fue intervenido y luego fue derivado al Hospital Central, donde quedó internado en el área de cuidados intensivos.

Más allá de los esfurzos de los médicos, Vergara Godoy terminó falleciendo durante la tarde de este martes en el mencionado centro asistencial de calle Alem de la Ciudad de Mendoza.