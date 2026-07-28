Horror en Uruguay: una adolescente de 13 años mató a su abuela y aseguró que un juego online le dijo que lo hiciera

Una adolescente de 13 años fue detenida en Montevideo este lunes tras asesinar a puñaladas a su abuela, una mujer de 81 años. Durante su declaración, la menor aseguró que cometió el crimen porque recibió la orden a través de un juego online, una versión que ahora forma parte de la investigación que derivó del terrible asesinato en Uruguay .

El hecho ocurrió el domingo por la tarde en el barrio Cerrito. La secuencia comenzó cuando an vecino escuchó los gritos de la víctima y alertó a la Policía, sin embargo para el momento en el que los efectivos llegaron a la vivienda encontraron a la mujer sin vida, con múltiples heridas de arma blanca.

Junto al cuerpo hallaron una cuchilla que, según las primeras pericias, había sido limpiada.

En un primer momento, la menor declaró que se estaba bañando cuando ocurrió el crimen. Sin embargo, luego cambió su versión y reconoció haber asesinado a su abuela.

Durante el interrogatorio aseguró que actuó por una supuesta orden recibida a través de un juego online. Los investigadores analizan esa declaración, ya que detectaron inconsistencias en su relato y buscan determinar qué ocurrió realmente.

De acuerdo con medios uruguayos, la adolescente tenía diagnóstico de esquizofrenia y se encontraba internada en un centro de salud mental. Días antes del crimen se había retirado sin el alta médica y había quedado bajo el cuidado de su abuela.

Ahora, será sometida a una pericia psiquiátrica para establecer si comprendía la gravedad de sus actos al momento del ataque.

Un caso que rompe con el perfil habitual de los homicidios en Uruguay

La investigación quedó a cargo de la Policía Científica, el Departamento de Investigaciones y la División Homicidios, que trabajan para reconstruir la secuencia del crimen y determinar el móvil del ataque.

El caso generó una fuerte conmoción en Uruguay porque presenta características poco habituales. Según datos oficiales, la mayoría de los homicidios registrados en el país involucran a hombres jóvenes y suelen cometerse con armas de fuego, muchas veces en contextos vinculados a disputas criminales.

En el primer semestre del año, Uruguay registró 195 homicidios, un incremento del 6,6% respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, el asesinato de una mujer de 81 años a manos de su nieta adolescente representa un hecho excepcional dentro de las estadísticas criminales del país.