Keiko Fujimori asumió la presidencia del Perú en un clima de inestabilidad política: "Recibimos un Estado debilitado por la corrupción"

La recientemente electa presidenta del Perú Keiko Fujimori juró de forma oficial a la Presidencia este martes 28 de julio para el período 2026-2031 en medio de una fuerte crisis de inestabilidad política. Fujimori se convirtió así en la novena presidenta en la última década de la historia del país.

La líder de Fuerza Popular asumió el cargo en una ceremonia realizada en el Congreso, tras imponerse en el balotaje por una ajustada diferencia de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez. De esa forma, se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país.

Durante su juramento, Fujimori prometió respetar la Constitución y gobernar con foco en la seguridad, la recuperación institucional y la reducción de las desigualdades.

"Juro que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes de Perú. Velaré por la integridad física y moral de todos los peruanos, en especial de quienes han sido históricamente postergados. Trabajaré por un país seguro, próspero y unido", afirmó.

En su primer discurso como mandataria sostuvo que recibe "un Estado debilitado por la corrupción , donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos", y aseguró que impulsará una nueva forma de gestión.

"El Estado volverá a estar al servicio del ciudadano, porque la burocracia no puede convertirse en una barrera entre el ciudadano y sus derechos", señaló. Además, remarcó que su principal objetivo será "cerrar el enorme déficit social que afecta a millones de peruanos" y pidió "sabiduría y fortaleza" para afrontar el inicio de su gestión.

Los presidentes y líderes que asistieron a la ceremonia

La ceremonia de asunción reunió a una decena de jefes de Estado y de Gobierno, además de representantes de distintos países.

Entre los asistentes estuvieron el rey de España, Felipe VI, y los presidentes Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay).

Javier Milei se reunió con Keiko Fujimori X

También participaron familiares de la nueva mandataria, entre ellos sus hijas Kaori y Kyara, sus hermanos Sachi y Hiro, legisladores de Fuerza Popular, autoridades militares, religiosas e invitados especiales.

La llegada de Fujimori al Congreso estuvo marcada por los aplausos de su bancada, mientras que legisladores de izquierda manifestaron su rechazo exhibiendo fotografías de víctimas de la violencia estatal y de la represión ocurrida tras la caída del expresidente Pedro Castillo.

Los principales desafíos del nuevo gobierno

El mayor reto de Keiko Fujimori será garantizar la gobernabilidad en un país que cambió de presidente nueve veces en apenas diez años y donde la desconfianza hacia las instituciones continúa siendo elevada.

En materia de seguridad, prometió una política de "mano dura" para enfrentar el crecimiento del crimen organizado, las extorsiones y los homicidios, que aumentaron de manera sostenida en los últimos años. Entre sus propuestas figuran la construcción de nuevas cárceles, una de ellas de máxima seguridad, allanamientos en zonas consideradas peligrosas y medidas más estrictas contra la inmigración irregular.

Durante el breve conteo y en la previa a la reapertura de los comicios, Keiko Fujimori obtiene el 17,08% de los votos. EFE

Otro desafío será mantener la estabilidad económica, ordenar las cuentas fiscales y atraer inversiones en un contexto de desaceleración regional. Además, su administración deberá prepararse para el impacto del fenómeno de El Niño, que podría provocar fuertes lluvias, inundaciones y sequías, con consecuencias sobre la producción agrícola y la economía peruana.

A diferencia de varios de sus antecesores, Fujimori inicia su mandato con una posición de mayor fortaleza política gracias al peso que tiene Fuerza Popular en el Congreso. Sin embargo, la necesidad de construir acuerdos con otros sectores será determinante para sostener la gobernabilidad durante los próximos cinco años.