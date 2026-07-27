Javier Milei viaja a Perú por la asunción de Keiko Fujimori y se cruzará con el canciller brasileño, en medio de las tensiones

El presidente Javier Milei viaja este lunes por la noche a Lima, capital de Perú, con motivo de la asunción de Keiko Fujimori al frente del Gobierno. Previo al traspaso de mando presidencial, que se desarrollará este martes al mediodía en la sede del Congreso peruano, a las 13 (hora argentina), el mandatario mantendrá una reunión bilateral con la ganadora de las últimas elecciones.

A su vez, el líder libertario será galardonado esa tarde con el Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres, donde brindará unas palabras.

“El presidente busca recuperar las ideas de la libertad en nuestro continente, especialmente nuestros vecinos. Creemos que Fujimori va a participar en ese proceso de transformación del Perú para que también podamos llegar a acuerdos de libre comercio que fortalezcan nuestras relaciones comerciales”, manifestó el vocero Adrián Ravier en alusión al viaje.

Sin embargo, la agenda sudamericana de Milei sigue. El 7 de agosto estará en Bogotá, Colombia , donde fue invitado para la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, representante de la coalición Defensores de la Patria, quien derrotó al oficialista Iván Cepeda.

A su vez, se prevé que en ese mismo viaje asista a Ecuador , donde prevé la firma de convenios comerciales con su par Daniel Noboa , quien visitó Argentina el año pasado.

Lula no prevé ir a Perú y Milei se cruzará con el canciller brasileño

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no tiene previsto asistir este martes a Perú por la ceremonia de traspaso. “Por el momento no está prevista su asistencia a ninguna de las dos ceremonias”, afirmó a EFE una fuente de la Presidencia brasileña.

Según la prensa local, el canciller Mauro Vieira encabezará la comitiva brasileña en Lima. El jefe de la diplomacia cuestionó este lunes a Milei, luego de que el argentino calificara a su homologo de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista” en el marco de su presencia en un acto partidario a favor de Flávio Bolsonaro, que competirá justamente por la presidencia en octubre.

“Fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar”, señaló Vieira a Infobae. Y agregó: “Pero no nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil”.