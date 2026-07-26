Asesinato en Las Heras: un hombre fue baleado en la cabeza y el abdomen

La víctima, de 40 años aproximadamente, fue encontrada en la vía pública durante la madrugada, con disparos en su cabeza y abdomen. Falleció en el hospital

Durante la madrugada de este domingo, un hombre de unos 40 años fue hallado en grave estado en la vía pública, en la zona de las calles Cumbre Nevada y Padre Llorens de Las Heras, con heridas de arma de fuego en su cabeza y abdomen. La víctima fue trasladada al hospital Central, donde falleció.

Según fuentes policiales, cerca de las 2:30 de la madrugada un llamado al 911 alertó sobre detonaciones y la presencia de un hombre tendido en la vía pública en las inmediaciones de las calles Cumbre Nevada y Padre Llorens, de Las Heras. A partir de la denuncia realizada, el Centro Estratégico de Operaciones dispuso el envío de efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El homicidio ocurrió en el departamento de Las Heras. Imagen ilustrativa. Ya en el lugar, el personal encontró tendido en la vía pública a un hombre de unos 40 años de edad, quien presentaba a simple vista heridas en su cabeza y abdomen. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Central, donde el médico de guardia confirmó la herida de arma de fuego en el cráneo, con orificio de entrada y salida en la región parietal, además de otra identificada en la zona del abdomen.