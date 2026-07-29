No fue invitada a los Premios Pinti y se descargó en las redes: "No existo para esa gente"

El lunes se celebró la primera edición de los Premios Pinti en el Teatro Colón. Katja Alemann no fue invitada e hizo un descargo en su cuenta de Facebook.

La primera edición de los Premios Pinti se realizó el lunes 27 de julio en el Teatro Colón de Buenos Aires. La ceremonia fue organizada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) con el objetivo de reconocer a las mejores producciones y artistas del teatro comercial.

La conducción estuvo a cargo de Agustín "Rada" Aristarán y el nombre del galardón rinde homenaje al recordado Enrique Pinti. En esta edición participaron más de 70 espectáculos estrenados entre agosto de 2025 y julio de 2026. Se entregaron premios en 19 categorías competitivas, además de reconocimientos especiales, distinciones a la trayectoria y un premio elegido por el público. La gala también destacó el trabajo de directores, dramaturgos, productores y equipos técnicos que forman parte de la actividad teatral porteña.

Cómo nacieron los Premios Pinti Los Premios Pinti nacieron con la intención de convertirse en un nuevo reconocimiento para el teatro comercial argentino. La elección de Enrique Pinti como figura inspiradora busca homenajear a uno de los artistas más influyentes de la escena nacional, cuya trayectoria dejó una marca tanto en el humor como en el teatro y la cultura del país.

Katja Alemann no fue invitada a los Premios Pinti y se descargó en las redes "Estoy viendo que hubo premios de teatro, nunca me enteré, ni me invitaron. Es curioso. Soy tan under que no existo para esa gente. Y vengo shambhaliando hace 2 años. Los que me siguen lo saben. Es un espectáculo autogestivo, hago todo sola, e hice la producción tanto creativa como ejecutiva. Me voy abriendo paso con las redes, la prensa que siempre me convoca, y las funciones que logro instalar, con lo difícil que está todo. El espectáculo es político, porque creo que son tiempos para sentar posición. Pero también es entretenido, con despliegue de color y música, simpático, un viaje a la consciencia para ser felices. Terminamos todos bailando. Es verdad que no es teatro común, normal. Es un género raro, mezcla de monólogos, música y escenificaciones. Es Katja hablando con la gente", señaló Katja Alemann.

Katja Alemann no fue invitada a los Premios Pinti. Y agregó: "¿Será por eso que no me registran? ¿O porque politicé mucho mi perfil y nadie quiere quedar pegado? Vieron cómo es la gente. Acá ya se me está llenando de bots últimamente. Un cansancio bloquear a todos. Y cuando empiece el año electoral, bueno, al horno. Pero veo a todos mis amigos actores reunidos en los premios y me entristece que no me inviten, ni me registren. No me importa ganar un premio. Pero me encantaría que me nominen, sólo para ir. Son lindas las fiestas del teatro. Más ahora que nos quieren destruir, somos el blanco de su batalla cultural. Ni sabía de esos premios, me entero por las redes. Pero es verdad que estoy más abocada a la realidad, que a la ficción".