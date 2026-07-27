Habrá un nuevo feriado el 31 de julio: quiénes no trabajarán ese viernes

El viernes 31 de julio habrá un nuevo fin de semana largo para un grupo de bonaerenses. Conocé quiénes tendrán feriado.

Mientras el calendario nacional no prevé un feriado para el viernes 31 de julio, algunos municipios de la provincia de Buenos Aires sí tendrán una jornada no laborable. La medida permitirá que sus habitantes disfruten de un fin de semana largo de tres días gracias a celebraciones de carácter local.

El asueto alcanzará al partido de Junín, al partido de Saladillo y a la localidad de Los Indios, perteneciente al partido de Rojas. En esos lugares, el viernes 31 de julio será feriado local y se modificará el funcionamiento habitual de distintos servicios públicos.

Feriado Cada distrito tendrá un motivo diferente para la jornada no laborable. En Junín, el feriado fue dispuesto por la celebración de las tradicionales fiestas patronales. En tanto, Saladillo y Los Indios conmemorarán un nuevo aniversario de su fundación.

Como ocurre con este tipo de feriados locales, no habrá actividad en las dependencias de la administración pública, las escuelas y las sucursales bancarias de las jurisdicciones alcanzadas. Además, los trabajadores estatales estarán exentos de concurrir a sus puestos de trabajo.

En el caso del sector privado, la situación puede variar. La adhesión dependerá de la decisión de cada empleador, por lo que algunas empresas podrán trabajar con normalidad, mientras que otras optarán por sumarse a la jornada no laborable.