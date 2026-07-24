Feriado: qué se conmemora este 25 de julio y quiénes tienen asueto este día

Cada 25 de julio, Mendoza conmemora al Patrono Santiago con un feriado provincial. Conocé el origen de la fecha y por qué tiene tanta importancia.

Cada 25 de julio, la provincia de Mendoza celebra el Día del Patrono Santiago, una fecha que es feriado provincial y forma parte de una de las tradiciones religiosas e históricas más importantes de la provincia. Durante la jornada se realizan celebraciones litúrgicas y distintas actividades vinculadas a la figura de Santiago Apóstol.

Santiago el Mayor fue uno de los doce apóstoles de Jesús y es una de las figuras más reconocidas del cristianismo. Según la tradición, predicó el Evangelio en la península ibérica y, tras su muerte, sus restos fueron trasladados a la ciudad de Santiago de Compostela, en España, uno de los principales destinos de peregrinación del mundo.

El 25 de julio es feriado por Patrono Santiago Marcos Garcia / MDZ La devoción a Santiago llegó a América con la colonización española. En Mendoza, su figura fue adoptada como patrono desde la época colonial y quedó profundamente ligada a la historia de la provincia. Con el paso de los años, la celebración del 25 de julio se convirtió en una fecha de gran importancia para la comunidad mendocina.

El feriado por el Patrono Santiago es provincial, por lo que solo alcanza a Mendoza. En el resto del país, el 25 de julio es una jornada laboral habitual, salvo que algún municipio o localidad tenga una celebración patronal propia que disponga un asueto local.

Además de las ceremonias religiosas, es habitual que durante esta fecha se desarrollen misas, procesiones y actividades culturales. Muchas familias mendocinas aprovechan el día para participar de los festejos o simplemente disfrutar del descanso que ofrece el feriado.