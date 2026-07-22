Sorpresa por un feriado este miércoles 22 de julio: quiénes no tienen que trabajar
El miércoles 22 de julio habrá un nuevo feriado, pero no será para todos. Conocé quiénes tendrán un día de descanso y por qué.
Aunque ya no queda ningún feriado nacional en julio, una localidad de la provincia de Buenos Aires disfrutará de un día no laborable este miércoles 22. El día de descanso se debe a un nuevo aniversario fundacional, por lo que habrá una amplia agenda de actividades para disfrutar el día.
¿Por qué es feriado el miércoles 22 de julio?
El 22 de julio es feriado en el partido bonaerense de General Alvear, que celebrará el 157° aniversario de su creación. La fecha recuerda la sanción de la ley que dio origen al distrito el 22 de julio de 1869, tras la división de territorios que hasta entonces pertenecían a los partidos de Saladillo y Tapalqué.
El asueto tendrá alcance únicamente dentro del partido. Por ese motivo, la administración pública local, los establecimientos educativos y otros organismos que adhieran suspenderán sus actividades, mientras que el resto de la provincia continuará con su funcionamiento habitual.
Cronograma de actividades por el aniversario de General Alvear
La Municipalidad organizó una serie de propuestas gratuitas para celebrar el aniversario del distrito. El cronograma incluye:
Miércoles 22 de julio
- 10:00: Ofrenda floral en homenaje a Juan Agustín Noguera, fundador de General Alvear.
- 11:00: Acto protocolar frente al Palacio Municipal.
Viernes 24 de julio
- Fogón Criollo.
- Espectáculos musicales.
Sábado 25 de julio
- Desfile cívico-militar.
- Desfile de ropa gaucha.
- Presentaciones de ballets, grupos folclóricos y artistas locales.
Domingo 26 de julio
- Espectáculos de música y danza.
- Asado popular de vaquillonas a la reja.
- Cierre musical a cargo de Amar Azul.
Qué feriados nacionales quedan en 2026
Feriados trasladables
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Feriados inamovibles
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.