Sorpresa por un feriado este miércoles 22 de julio: quiénes no tienen que trabajar

El miércoles 22 de julio habrá un nuevo feriado, pero no será para todos. Conocé quiénes tendrán un día de descanso y por qué.

Este miércoles 22 de julio muchos trabajadores tendrán un día de descanso por un feriado local.

Aunque ya no queda ningún feriado nacional en julio, una localidad de la provincia de Buenos Aires disfrutará de un día no laborable este miércoles 22. El día de descanso se debe a un nuevo aniversario fundacional, por lo que habrá una amplia agenda de actividades para disfrutar el día.

El feriado del miércoles 22 de julio viene acompañado de una serie de actividades y festejos. istockphoto ¿Por qué es feriado el miércoles 22 de julio? El 22 de julio es feriado en el partido bonaerense de General Alvear, que celebrará el 157° aniversario de su creación. La fecha recuerda la sanción de la ley que dio origen al distrito el 22 de julio de 1869, tras la división de territorios que hasta entonces pertenecían a los partidos de Saladillo y Tapalqué.

El asueto tendrá alcance únicamente dentro del partido. Por ese motivo, la administración pública local, los establecimientos educativos y otros organismos que adhieran suspenderán sus actividades, mientras que el resto de la provincia continuará con su funcionamiento habitual.

Cronograma de actividades por el aniversario de General Alvear La Municipalidad organizó una serie de propuestas gratuitas para celebrar el aniversario del distrito. El cronograma incluye:

Miércoles 22 de julio