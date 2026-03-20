Fin de semana largo: conoce la diferencia entre feriado y día no laborable

Feriado y día no laborable no son lo mismo. Aquí te explicamos en qué se diferencia cada uno de cara al próximo fin de semana extra largo de marzo.

En muchos países, existen fechas especiales en las que las personas no trabajan, pero no todas se llaman igual. Si estás en duda, aquí te explicamos qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable. En los próximos días, en Argentina tendremos un fin de semana extra largo y es importante que conozcas en qué consiste cada uno.

Por un lado, el feriado es un día que está oficialmente declarado por ley como de descanso obligatorio. Esto significa que, en general, todos los trabajadores tienen derecho a no trabajar y las empresas deben cumplir con lo que marca la normativa laboral. Los feriados suelen estar ligados a celebraciones nacionales, religiosas o conmemoraciones importantes. Si se trabaja, corresponde el pago doble según la ley.

Por otro lado, un día no laborable es una fecha en la que el gobierno invita a descansar, pero no siempre es obligatorio. En estos días, algunas personas trabajan normalmente, dependiendo del sector o la actividad. La diferencia principal con un feriado es que el día no laborable puede no implicar pagos extras ni sanciones para quienes trabajen.

En la práctica, los feriados afectan directamente los horarios laborales, escolares y administrativos. Las oficinas públicas y muchas empresas cierran, mientras que los servicios esenciales funcionan con guardias mínimas. En cambio, los días no laborables pueden ser más flexibles: escuelas, bancos o comercios podrían abrir, según la decisión de cada institución.

Feriados: en junio, habrá dos fines de semana largos seguidos Foto: Archivo Feriado y día no laborable: en qué se diferencian. Archivo Próximos descansos en Argentina: feriado y día no laborable El martes 24 de marzo será feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Es una fecha inamovible que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar. El lunes 23 de marzo, por su parte, fue establecido como día no laborable con fines turísticos.