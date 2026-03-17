Feriados 2026 en Argentina: así quedan los próximos fines de semana XXL

En 2026, Argentina tendrá dos fines de semana largos seguidos: cuatro días en marzo por el Día de la Memoria y cuatro en abril por Malvinas y Semana Santa.

En este 2026, el calendario de feriados en Argentina incluye dos fines de semana largos consecutivos. Cada uno tendrá cuatro días de descanso, uno a fines de marzo y otro a comienzos de abril. Esta combinación no es común y permite planificar pausas más largas.

El primero se dará por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que cae el martes 24 de marzo. Además, el lunes 23 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Así, muchas personas podrán disfrutar de un descanso extendido.

Ese fin de semana largo irá del sábado 21 al martes 24 de marzo. Incluye el sábado y domingo habituales, más el lunes no laborable y el feriado inamovible del martes. En 2026, la fecha también tiene un significado especial por marcar los 50 años del golpe cívico-militar de 1976.

nunca más El 24 de marzo es feriado en Argentina por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Archivo Argentina tendrá dos fines de semana XXL consecutivos Pocos días después llegará otro período similar. A comienzos de abril coinciden el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Semana Santa. Esto vuelve a generar un bloque de cuatro días seguidos.