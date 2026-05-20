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El Gobierno puso fecha para que los argentinos viajen a Estados Unidos sin visa

La ministra de Seguridad dijo que el Gobierno ya inició gestiones para que los argentinos puedan viajar a Estados Unidos bajo el programa Visa Waiver.

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Estados Unidos analiza junto a la Argentina los pasos necesarios para avanzar con el programa Visa Waiver.

Estados Unidos analiza junto a la Argentina los pasos necesarios para avanzar con el programa Visa Waiver.

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La posibilidad de viajar a Estados Unidos sin tramitar la Visa tradicional ya tiene fecha tentativa. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó que la Argentina comenzó el camino administrativo y técnico para intentar ingresar al Visa Waiver Program, el sistema que permite a ciudadanos de países seleccionados entrar por turismo o negocios.

Argentina busca ingresar al Visa Waiver Program

El tema fue abordado este martes durante una entrevista en el programa +Nación, emitido por LN+, donde la funcionaria explicó que el proceso no depende de una sola cartera y que todavía quedan requisitos por cumplir. "Estamos trabajando desde distintos ministerios, no es sólo una cuestión de seguridad nacional: hay que cumplir una serie de pasos", dijo Monteoliva.

La ministra también dio una estimación sobre los tiempos que maneja el Gobierno. "Nuestras expectativas es que a inicios del 2027 esto ya esté en funcionamiento", vaticinó, y agregó: "Este martes nos visitó la subsecretaria de Asuntos Consulares de Estados Unidos, que es la que lleva todo lo relacionado a la visa Waiver".

El programa al que busca incorporarse la Argentina es conocido como Visa Waiver Program o VWP. Según la información oficial del Departamento de Estado, el sistema permite viajar a Estados Unidos por turismo o negocios por un plazo de 90 días o menos sin obtener una visa, siempre que el pasajero cuente con una autorización ESTA aprobada antes del viaje y cumpla con las condiciones exigidas.

Monteoliva sobre ingresar sin VISA

La incorporación de la Argentina, sin embargo, no es automática. El ingreso al esquema requiere acuerdos de cooperación, intercambio de información y estándares migratorios y de seguridad que deben ser evaluados por las autoridades estadounidenses. Por eso, Monteoliva remarcó que el trámite involucra a distintas áreas del Estado y no sólo al Ministerio de Seguridad.

Además del tema migratorio, la ministra se refirió a la cooperación con Estados Unidos de cara al Mundial 2026. En ese punto, explicó que el Gobierno compartió información vinculada con el programa Tribuna Segura para impedir el ingreso a los estadios de personas con antecedentes o restricciones de admisión.

"Tenemos un registro de cerca de 21.000 personas con derecho de admisión que no pueden entrar a la cancha y que tampoco van a poder ingresar a los estadios en la Copa del Mundo", detalló la funcionaria al referirse al programa Tribuna Segura.

Monteoliva indicó que a esa nómina se sumó otra base de datos vinculada con deudores alimentarios morosos. "A esa base de datos se sumaron además 13.000 deudores alimentarios morosos a partir de un convenio firmado con la ciudad de Buenos Aires". "En total son 34.000 personas que no podrán ingresar a los estadios en el Mundial", remató.

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