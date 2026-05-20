Marco Rubio habló de la nueva "Cuba", el sueño de Donald Trump para la isla

El mensaje de Marco Rubio sobre Cuba llegó en una fecha cargada de sentido político para el exilio y en medio de una nueva escalada de tensión entre Washington y La Habana. El secretario de Estado de EE.UU. convocó a los "cubanos de a pie" a pensar en una etapa distinta.

Rubio, de ascendencia cubana, eligió el 20 de mayo para difundir su mensaje. Esa fecha es reivindicada por el exilio como el Día de la Independencia de Cuba, aunque el Gobierno cubano no la conmemora y la considera el inicio de una república tutelada por Estados Unidos . En ese marco, el funcionario habló de la crisis económica y humanitaria que atraviesa el país caribeño.

"En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables", dijo Rubio en el video. Luego apuntó directamente contra la conducción política y militar de la isla y rechazó que la falta de electricidad, combustible y alimentos tenga una sola explicación externa.

El funcionario aseguró que "la verdadera razón" por la que los cubanos "no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares". En ese tramo, mencionó al conglomerado empresarial militar Gaesa, fundado por el expresidente Raúl Castro, y lo acusó de enriquecerse mientras la población enfrenta apagones, escasez y una caída fuerte de la actividad económica.

La tensión alrededor de Cuba también se profundizó por las nuevas medidas de la administración de Donald Trump. Washington endureció su presión sobre La Habana, aplicó sanciones contra el liderazgo cubano y contra Gaesa, y reforzó el bloqueo de envíos de combustible hacia la isla. Según la mirada de Rubio, la salida debería pasar por una relación renovada entre Estados Unidos y los ciudadanos cubanos, no con la cúpula que controla el poder.

La propuesta de Donald Trump a Cuba

"El presidente Trump ofrece una nueva vía (de relaciones) entre EE.UU. y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante", dijo Rubio. Para reforzar esa idea, citó como ejemplos a países cercanos como Jamaica, República Dominicana y Bahamas.

El mensaje también incluyó una lectura política sobre el futuro de la isla. "Actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan el país", sostuvo el secretario de Estado. La frase llega en un momento de fuerte presión diplomática y judicial, ya que se espera que el Departamento de Justicia avance con una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

La respuesta de La Habana fue dura. La embajada de Cuba en Estados Unidos acusó a Rubio de mentir y sostuvo que Washington somete a la isla a una política de agresión. El cruce deja otra señal del deterioro del vínculo bilateral, en momentos en que el Gobierno de Trump insiste con una línea más dura contra el régimen cubano y busca mostrar a Rubio como una de las voces centrales de esa estrategia.