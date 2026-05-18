Fin de semana largo de cuatro días: quiénes tendrán un feriado extra antes del 25 de Mayo

Mayo tendrá una pausa extra para un grupo puntual de bonaerenses. Mientras el resto del país mira el feriado nacional del lunes 25, en Brandsen el descanso comenzará antes: el viernes 22 de mayo fue incorporado al calendario local por la celebración patronal de Santa Rita de Cascia.

La fecha no modifica el esquema nacional de feriados ni alcanza a toda la Argentina. Se trata de un asueto de carácter local, incluido en el listado de feriados municipales de la Provincia de Buenos Aires para mayo de 2026. En ese anexo oficial, Brandsen aparece con fecha 22 de mayo y motivo patronal.

La particularidad del calendario vuelve más atractiva la fecha. Como el Día de la Revolución de Mayo caerá lunes, quienes estén alcanzados por el feriado local podrán encadenar cuatro días de descanso: viernes 22, sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo. Para el resto del país, en cambio, el fin de semana largo será de tres días.

La diferencia estará marcada por el lugar de residencia o de trabajo. En Brandsen, la jornada tiene impacto directo en la administración pública local, organismos provinciales y el Banco Provincia. En el sector privado, la aplicación puede variar según el convenio, la actividad o la decisión de cada empleador, por lo que conviene confirmar el esquema laboral antes de dar por hecho el descanso.

La fiesta patronal que identifica a Brandsen

El motivo del asueto está vinculado con una de las celebraciones más importantes para la comunidad brandseña. Cada 22 de mayo, el distrito honra a Santa Rita de Cascia, patrona local y figura central de la tradición católica. La fecha suele reunir actividades religiosas, procesiones, encuentros comunitarios y propuestas que convocan tanto a vecinos como a visitantes.

Con el paso de los años, la celebración dejó de ser solo una jornada de fe para convertirse también en una marca de identidad del distrito. En muchas familias, el 22 de mayo se vive como un día de pertenencia, memoria y participación. La Parroquia Santa Rita de Cascia, ubicada sobre calle Mitre, concentra buena parte de las actividades centrales.

A quiénes alcanza el feriado del viernes 22

El beneficio corresponde al partido de Brandsen y no debe confundirse con un feriado nacional. Por eso, no impactará de la misma manera en otras localidades bonaerenses ni en el resto del país. La jornada se inscribe dentro de los asuetos regionales que la Provincia de Buenos Aires reconoce por aniversarios fundacionales o fiestas patronales.

Así, el viernes 22 de mayo tendrá un alcance específico, pero suficiente para alterar la rutina de miles de personas. Entre la devoción por Santa Rita, la actividad comunitaria y la cercanía con el 25 de Mayo, Brandsen tendrá un cierre de semana distinto y un fin de semana extra largo para quienes queden incluidos en el descanso local.