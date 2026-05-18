Adiós a la grasa y el mal olor: el truco definitivo de limpieza para los trapos de cocina

Los trapos de cocina son herramientas indispensables, pero también las más expuestas. Si no se realiza una limpieza correcta, pasan a ser un foco de contaminación cruzada en el lugar donde se prepara la comida. Los expertos tienen un truco.

Este truco permite arrancar la suciedad más rebelde, eliminar el olor a humedad y preservar las fibras. El secreto de este sistema radica en la combinación de tres ingredientes económicos y fáciles de conseguir, donde cada uno cumple un rol específico: jabón para ropa, bicarbonato de sodio y percarbonato de sodio.

En el caso del jabón para la ropa, su función principal es unirse a las partículas de grasa y aceite para desprenderlas del tejido. Mientras que el bicarbonato actúa como un potente neutralizador de ácidos responsables del mal olor y ayuda a despegar las manchas más incrustadas.

En tanto, el percarbonato , utilizado en la etapa final, funciona como un blanqueador y desinfectante natural que revive los colores y elimina microorganismos sin el desgaste que provoca la lavandina.

Paso a paso

En primer lugar, colocar abundante agua en una olla grande y agregar tres cucharadas soperas de bicarbonato de sodio junto con una cucharada de jabón (líquido o en polvo). Mezclar bien e introducir los trapos sucios.

Luego se lleva la olla al fuego y, una vez que rompa a hervir, mantener una ebullición controlada durante 15 minutos. El calor combinado con los ingredientes disolverá la grasa retenida en el corazón de las fibras.

El tercer paso es retirar la olla del fuego y dejar que el agua entibie para evitar quemaduras y escurrir los paños. Luego llevarlos al lavarropas programando un ciclo con agua caliente (a un mínimo de 40 °C) y añadir una dosis de percarbonato.

Para terminar, si los trapos tienen detalles delicados o costuras flojas, lo ideal es evitar un centrifugado demasiado potente y colgarlos directamente a la sombra en un espacio bien ventilado hasta que estén completamente secos.