Lágrimas y ovación de pie: el emotivo homenaje a Luis Brandoni en los Premios Pinti

Una proyección audiovisual repasó las frases más célebres y los papeles emblemáticos de una de las máximas figuras del cine y la escena nacional.

La pantalla gigante proyectó las escenas más recordadas de la carrera de Luis Brandoni. / Captura Eltrece

El emblemático Teatro Colón albergó la primera edición de los Premios Pinti, una velada pensada para celebrar la cultura y la escena artística nacional. Sin embargo, el instante de mayor intensidad y emoción colectiva de la noche llegó con el homenaje dedicado a Luis Brandoni.

Así homenajearon a Brandoni en los Premios Pinti El homenaje comenzó con una de las reflexiones más conmovedoras del recordado actor: “Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”. La frase resonó con fuerza en la sala a tres meses de su fallecimiento, ocurrido el 20 de abril a los 86 años.

A través de un cuidado material audiovisual, la producción repasó los hitos de su extensa y prestigiosa carrera profesional. La pantalla grande exhibió fragmentos de sus obras teatrales más aclamadas, películas inolvidables y pasajes de entrevistas que marcaron a varias generaciones.

El video también rescató la profunda vocación de Brandoni por las tablas. “Le debo al teatro el haber sido tan feliz, de poder disfrutar del público cada noche de mi vida”, se escuchó decir al artista en uno de los momentos más aplaudidos de la proyección.

Colegas del medio no pudieron contener las lágrimas durante la emisión del video conmemorativo. Captura Eltrece El recorrido por sus grandes interpretaciones hizo brotar lágrimas entre los actores, directores y colegas presentes en el recinto. La conmoción fue generalizada al ver las imágenes del entrañable referente nacional.