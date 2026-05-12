La serie póstuma de Luis Brandoni: cómo será "Todo", la secuela de "Nada" que grabó antes de morir junto a Robert De Niro

La partida de Luis Brandoni , ocurrida el pasado 20 de abril a los 86 años, dejó un vacío irreemplazable en la cultura argentina. Sin embargo, el arte tiene mecanismos para desafiar a la finitud, y el Beto se prepara para un último acto que promete conmover al mundo.

Las grabaciones realizadas durante el último año de vida del actor serán fundamentales para el desarrollo de Todo.

Mariano Cohn y Gastón Duprat , los cerebros detrás del éxito internacional Nada, confirmaron el desarrollo de Todo, una serie póstuma que rescatará escenas inéditas del legendario actor.

Si la primera entrega sorprendió al planeta con la participación de Robert De Niro, la producción de la secuela no piensa bajar la vara. Los directores revelaron a medios argentinos que ya tienen apalabrada a una estrella internacional de primer nivel, a quien definieron como un "número 1". Aunque el nombre se mantiene bajo estricta reserva, Cohn adelantó un dato clave: el nuevo integrante del elenco tiene aproximadamente 20 años menos que el protagonista de Taxi Driver.

de niro y brandoni Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat trabajan en la reescritura de los guiones para adaptar la historia a la partida del actor. Disney+

La trama original de Nada presentó a Manuel Tamayo Prats, un crítico gastronómico y bon vivant cuyas mañas y altanería porteña cautivaron a la audiencia global. Esa esencia, marcada por el sarcasmo estilizado y la crítica social filosa, será el núcleo de Todo, ficción que debió ser reescrita tras el deceso del protagonista.

Nada la serie con Luis Brandoni y Robert De NiroLa nueva ficción de los creadores de El encar Luis Brandoni personificó a Manuel Tamayo Prats en la aclamada serie Nada, que ahora tendrá su continuación. Disney+

"Tenemos un grueso de la grabación que se hizo el año pasado", confesó Mariano Cohn, asegurando que el material disponible permite que Brandoni esté presente de manera activa en la nueva temporada. El objetivo es retomar el rodaje hacia finales de este año, convirtiendo a la serie en un juego de espejos entre la realidad y la ficción.

nada serie Robert De Niro fue la gran apuesta de la primera parte; su sucesor será otra figura de impacto mundial. Disney+

Para los realizadores, este proyecto trasciende lo comercial; es un compromiso emocional con quien fuera su amigo y colaborador estrecho. Todo no será solo una continuación narrativa, sino un homenaje vivo a una generación que Brandoni representó con maestría, asegurando que su voz y su porte inconfundible sigan recorriendo las calles de Buenos Aires a través de la pantalla.