El gesto íntimo de Luis Brandoni con Carlos Rottemberg antes de morir: "Su último regalo"

A tan solo tres días del fallecimiento de Luis Brandoni , Carlos Rottemberg compartió una carta abierta mediante redes sociales hablándole a su gran amigo. El actor falleció a los 86 años luego de estar internado por un hematoma subdural tras una caída en su vivienda.

"La muerte de Luis Brandoni me impacta. Hace cuarenta y ocho años nos hicimos amigos a partir del estreno de un espectáculo teatral y desde entonces compartimos un camino que nunca se interrumpió, incluidos estos últimos días en los que pude visitarlo en el sanatorio. Tomé conciencia de su gravedad hace unas noches, cuando ya no me reconoció más . No era para contarlo en esos días. Por él y por su familia.", comenzó escribiendo el empresario teatral.

Luego, agregó: " Con Beto se va el último primer actor argentino de una generación inolvidable , y un símbolo del teatro nacional extraordinario: defendió al autor nacional siempre, actuándolo cada vez que pudo".

En el último párrafo, Rottemberg decidió contar lo que para él fue el último regalo que le dejó Beto Brandoni y lo que significó también un enorme gesto del actor que la estaba rompiendo junto a Soledad Silveyra en el teatro.

El último gesto de Luis Brandoni con Carlos Rottemberg

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"Guardo para el final un gesto que me va a acompañar siempre: al enterarse que estaba escribiendo un libro sobre mis cincuenta años en el teatro, me ofreció escribir el prólogo. Me lo leyó por teléfono emocionado y me lo envió el viernes 3 de abril, apenas hace días. Ese texto, hoy toma un valor superlativo en mí. Fue su último regalo", expresó Carlos en el final de la carta abierta que emocionó a todos.