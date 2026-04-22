Homenaje a Luis Brandoni: liberan sus funciones de teatro más icónicas para revivir su mística desde el streaming

El teatro nacional está de luto, pero la memoria se mantiene más encendida que nunca. Tras el fallecimiento de Luis Brandoni, la plataforma Teatrix decidió que el dolor se transforme en celebración colectiva.

Ni lerdo ni perezoso, el sitio de streaming teatral más importante de la región anunció que liberó los derechos de las obras protagonizadas y dirigidas por el Beto. Ahora, cualquiera que tenga ganas de emocionarse con la mística de un escenario puede acceder a su catálogo de forma gratuita, permitiendo que el legado de quien fue un espejo de nuestra identidad llegue a todos los rincones del país.

La selección de obras para este homenaje no fue al azar; se buscó tocar la fibra más sensible del espectador. Entre los títulos disponibles aparece Aráoz y la verdad, aquel duelo actoral sacado de la galera junto a Diego Peretti donde el silencio dice mucho más que las palabras.

También se puede disfrutar de El acompañamiento, la mítica pieza de Carlos Gorostiza donde Brandoni, además de actuar, se puso el traje de director para hablar de los sueños compartidos y el valor de la amistad en clave de 2x4. Es la oportunidad ideal para ver al artista en todas sus facetas, sin que el bolsillo sea un impedimento.

el acompañamiento - brandoni "El acompañamiento". Teatrix

Para los que quieren profundizar en su rol detrás de escena, la plataforma ofrece Siempre que llovió, paró, su histórico debut como director donde la resiliencia y la risa se vuelven el mejor refugio ante los problemas. Si bien todo cambió con su partida física, esta movida cultural busca que nadie le tenga que cortar el rostro a la historia de un actor que supo interpretar nuestras miserias y virtudes como nadie.