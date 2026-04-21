El último éxito de Luis Brandoni está en Netflix y fue la película más vista por semanas

A los 86 años, se apagó la vida de Luis Beto Brandoni , un prócer de nuestra cultura que marcó a fuego el cine, el teatro y la televisión argentina. Mientras las redes se inundan de mensajes de despedida y el ambiente artístico llora a uno de sus máximos referentes, una primicia agridulce consuela a sus fanáticos: su última joya cinematográfica ya es furor en el streaming y se convirtió en el refugio perfecto para combatir la nostalgia.

La Asociación Argentina de Actores dio a conocer la muerte de Brandoni con un posteo en X.

La partida de Brandoni generó un revuelo de emoción en cada rincón del país. Sin embargo, para quienes buscan recordarlo con una sonrisa, Netflix tiene la respuesta: Parque Lezama .

Bajo la dirección del oscarizado Juan José Campanella, esta adaptación de la exitosa obra teatral une nuevamente al Beto con el genial Eduardo Blanco . La trama nos mete de lleno en la vida de dos hombres con visiones de mundo totalmente enfrentadas que encuentran en un banco de plaza su campo de batalla dialéctico.

Brandoni interpreta a León Schwartz, un militante histórico del Partido Comunista, mientras que Blanco encarna a Antonio Cardoso, un defensor del "no te metás". Entre encuentros cargados de ironía, los personajes enfrentan tensiones familiares y cruces desopilantes con otros habitantes del parque, construyendo una historia que es una revelación clara sobre el paso del tiempo y la resistencia al cambio.

Parque Lezama Tráiler OficialNetflix

Aunque el público la abrazó con devoción, la recepción de la prensa especializada fue variada. Medios como Clarín subrayaron que el mayor valor de la cinta reside en la potencia de la palabra y las actuaciones, más que en un despliegue visual innovador. Por su parte, desde Otros Cines la calificaron como una "comedia generacional sin grandes gags", otorgándole un puntaje intermedio.

Parque Lezama "Parque Lezama" se posicionó entre lo más visto en Netflix tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del actor. Netflix

Para los argentinos, ver a Luis Brandoni una última vez en un banco de plaza, derrochando carisma y oficio, es el homenaje más justo que se le puede rendir a un actor que, a pesar de su partida, seguirá siempre en la mira de nuestra memoria colectiva.