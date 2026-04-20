"Se quedó con la espina": salieron a la luz los dos últimos deseos que Luis Brandoni no pudo cumplir
Tras la partida del actor, Gustavo Méndez dio a conocer en La mañana con Moria los proyectos que Brandoni quería concretar.
El escenario se quedó en silencio. A los 86 años, falleció Luis Brandoni, dejando tras de sí un legado que trasciende generaciones y un vacío imposible de llenar en el corazón del público. Para honrar su memoria, la Legislatura Porteña mantiene sus puertas abiertas durante la jornada de hoy, desde el mediodía y hasta las 19 horas, convirtiéndose en el epicentro donde su familia, sus amigos y su pueblo se funden en un último y sentido abrazo.
La intimidad de sus momentos finales fue reconstruida en La mañana con Moria. Allí, Mercedes Ninci relató cómo el destino fue preparando el terreno para un adiós en paz en el Sanatorio Güemes, donde el actor luchaba desde el pasado 11 de abril tras un accidente doméstico.
"La familia ya sabía que iba a suceder y se acercaron a despedirse. Hablé con una señora que tiene a la hija internada en la habitación continuar y me contó que la muerte fue a las 23.30 y que en ese momento, estaban sus hijas y su señora", detalló la periodista.
Sin embargo, el alma de Brandoni seguía proyectando futuro. Gustavo Méndez reveló en el programa cuáles fueron los dos últimos deseos del actor que no pudo cumplir.
Esto fue lo que contó Gustavo Méndez en La mañana con Moria sobre Luis Brandoni
"Quería despedirse del público argentino con una gira por el interior del país para que la gente que quizás no tiene la posibilidad de viajar a Buenos Aires, pudiera disfrutar de la obra", confesó el panelista, refiriéndose a la obra que estaba haciendo Brandoni junto a Soledad Silveyra, Quién es Quién.
"Lo único que le dio cosa a él cuando estuvo mal es que no pudo conocer unos campos que había donado su papá en una parte del interior del país. Brandoni dijo que no los iba a reclamar, que los cedía para que se hiciera una escuela rural y una plaza con el nombre de su papá. Él se quedó con la espina porque no pudo ir a conocer esa escuela que él había pedido que hagan para donar estas hectáreas en el interior", afirmó Méndez.