"Se quedó con la espina": salieron a la luz los dos últimos deseos que Luis Brandoni no pudo cumplir

Tras la partida del actor, Gustavo Méndez dio a conocer en La mañana con Moria los proyectos que Brandoni quería concretar.

El escenario se quedó en silencio. A los 86 años, falleció Luis Brandoni, dejando tras de sí un legado que trasciende generaciones y un vacío imposible de llenar en el corazón del público. Para honrar su memoria, la Legislatura Porteña mantiene sus puertas abiertas durante la jornada de hoy, desde el mediodía y hasta las 19 horas, convirtiéndose en el epicentro donde su familia, sus amigos y su pueblo se funden en un último y sentido abrazo.

La intimidad de sus momentos finales fue reconstruida en La mañana con Moria. Allí, Mercedes Ninci relató cómo el destino fue preparando el terreno para un adiós en paz en el Sanatorio Güemes, donde el actor luchaba desde el pasado 11 de abril tras un accidente doméstico.

luis brandoni A los 86 años, el mundo del espectáculo llora la partida de un referente indiscutido. EFE

"La familia ya sabía que iba a suceder y se acercaron a despedirse. Hablé con una señora que tiene a la hija internada en la habitación continuar y me contó que la muerte fue a las 23.30 y que en ese momento, estaban sus hijas y su señora", detalló la periodista.

Sin embargo, el alma de Brandoni seguía proyectando futuro. Gustavo Méndez reveló en el programa cuáles fueron los dos últimos deseos del actor que no pudo cumplir.