El desgarrador adiós de Ricardo Darín a Luis Brandoni: "Siempre dio la cara"

La muerte de Luis Brandoni generó una profunda conmoción en el ambiente artístico, y fueron muchos los colegas que eligieron despedirlo públicamente. Entre ellos Ricardo Darín , quien le dedicó sentidas palabras en A la Barbarossa, donde recordó no solo su talento, sino también su calidad humana.

"Es esta generación que se nos va. Nos queda Víctor La Place, pero gente tan talentosa que tuvimos el gusto de trabajar con ellos... vos sobre todo trabajaste también mucho con él. Son únicos, irrepetibles e íconos en la historia del teatro, cine y la cultura argentina", le dijo la conductora al actor.

"Fueron precursores de todo, fueron los que abrieron la huella. Haber tenido la chance, el privilegio de trabajar con alguno de ellos siempre yo lo interpreté siempre como una beca", aseguró Darín en la llamada telefónica.

Al hablar de su personalidad, Darín trazó un retrato íntimo del actor: "Era una mezcla interesante de un gran sentido del humor con un temperamento elevado, picante, a veces, si era necesario. Muy defensor de muchas cuestiones. Un tipo que siempre dio la cara, nunca se escondió".

Esto es lo que dijo Ricardo Darín en A la Barbarossa sobre Luis Brandoni

Ricardo Darín Recordó A Luis Brandoni En A La Barbarossa

"Yo siempre admiré su fortaleza, yo siempre decía 'Beto es un roble', vos te dabas cuenta que no solo físicamente, su temperamento, muy entero. Es una gran pérdida. Por supuesto todas son grandes pérdidas, pero cuando se trata de alguien como Beto que hizo tantas cosas y tantas cosas bien...", confesó el artista. Además, Ricardo Darín afirmó que Luis Brandoni tuvo siempre con él "gestos maravillosos".

Al final de la nota, Analía Franchín le consultó si alguna vez lo había visto llorar. "Sí. Ese quizás era un rasgo que compartíamos, éramos de llorar fácil. Lloramos juntos varias veces", se sinceró Darín.