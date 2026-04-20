Murió Luis Brandoni: la verdad detrás de la escena de las "tres empanadas" en Esperando la carroza que nadie conocía

El mundo del espectáculo amaneció con una noticia que golpea de lleno: murió Luis Brandoni a los 86 años, una figura destacada cuya trayectoria supo ganarse el respeto y el cariño tanto del público como de sus colegas.

El actor se encontraba internado hace poco más de una semana en el Sanatorio Güemes, tras sufrir un accidente doméstico. La lamentable novedad fue dada a conocer por Carlos Rottemberg.

A lo largo de su carrera, se destacó con soltura en el cine, el teatro y la televisión, consolidándose como un actor versátil y de enorme presencia escénica. Entre sus trabajos más recordados aparece una escena que quedó grabada en la memoria colectiva: la de las "tres empanadas" en Esperando La Carroza, un momento icónico que, con el paso del tiempo, se convirtió en un verdadero símbolo del humor argentino.

Justamente, detrás de esa escena icónica se esconde una historia poco conocida. Cuando Martín Campilongo participó en el programa de Juana Viale, contó que se encontraba trabajando en una nueva versión de Esperando La Carroza, basada en el texto original de Jacobo Langsner, y remarcó la importancia de incluir aquellos momentos que el público convirtió en clásicos.

Recordá la escena de Luis Brandoni en Esperando La Carroza

Luis Brandoni En Esperando La Carroza- Escena Tres Empanadas

En ese contexto, Luis Brandoni lo interrumpió para aclarar que la recordada escena de las "tres empanadas" sí formaba parte del guion original y explicó la reacción que tuvo en su momento: "Y no le causó gracia a nadie cuando la hicimos. Fue una cosa tremenda".