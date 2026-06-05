Eduardo Feinmann, contundente con el Indio Solari: "Detestaba el capitalismo pero le encantaba la guita más que el dulce de leche"

Mientras se multiplican las repercusiones por el fallecimiento del ícono del rock nacional, Eduardo Feinmann cuestionó al artista con un filoso argumento.

Eduardo Feinmann habló este viernes durante el pase con Pablo Rossi en A24 sobre el Indio Solari, en una jornada atravesada por el impacto que generó la muerte del icónico músico, y si bien el conductor reconoció el estatuto de ídolo nacional del artista, no se privó de cuestionarlo desde un plano ideológico.

"Es un fenómeno popular y se respeta. Te puede gustar o no gustar, a mí no me gusta, pero lo respeto", comenzó Feinmann antes de pedir a la producción que pusieran al aire el momento en que Solari confesó ante una multitud en Tandil su situación de salud. “Anda circulando en Internet una versión de que estoy enfermo, y es verdad. Mister Parkinson me anda pisando los talones, pero aquí estoy, hace rato que eso pasa. No me van a bajar de un escenario así nomás", dijo en aquella noche de 2016 el músico un año antes de su retiro de los escenarios.

"Yo soy del lado Soda Stereo de la vida", remarcó Eduardo Feinmann segundos después de ver el video mientras dialogaba con Pablo Rossi, dejando en claro que nunca fue fan de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. De todas formas, los periodistas reconocieron que el Indio Solari logró forjar un camino único, convocando multitudes por fuera de los engranajes de una compañía discográfica multinacional, y ajeno al circuito de los medios de comunicación.

Eduardo Feinmann y su categórico cuestionamiento sobre el Indio Solari Eduardo Feinmann y un cuestionamiento para el Indio Solari

Sin embargo, el cuestionamiento de Feinmann sobre el artista llegó cuando luego de calificarlo como un emprendedor de su propia empresa, arremetió: "Millonario. Detestaba el capitalismo pero le encantaba la guita más que el dulce de leche. Detestaba el imperio pero le gustaba ir a Nueva York. Algunos dicen que tenía un departamento ahí".