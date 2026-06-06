Entre la emoción y el desconcierto, Mario Pergolini despidió al Indio Solari: "Odio estas coincidencias"

Mario Pergolini anunció este viernes en vivo la noticia de la muerte del Indio Solari en su programa de Vorterix, y horas más tarde le rindió un homenaje al aire de Otro día perdido, el late night que conduce en eltrece.

"Me tengo que poner un poco serio porque hoy no es un día como cualquiera. A esta altura de la noche, ya todo el mundo ha hablado, han escuchado que falleció un gran artista como el Indio Solari . Algo increíble, algo impensado. Hay artistas que se escuchan, y hay artistas que se sienten, el Indio es esa clase de artista", comenzó Mario Pergolini .

Luego el conductor señaló: "Creo que no hay generación de argentinos que no entienda, o que no los haya atravesado la música de Los Redondos, la música del Indio. Y aquellos que no los ha atravesado, porque no eran su palo o no le gustaba, entenderán los grandes movimientos de personas que se han hecho para verlo a él en un montón de lugares".

En tanto que sobre su vínculo con Solari, Pergolini agradeció: "Yo tuve el privilegio de conocerlo, y tuve también el honor que me ceda su palabra cuando él nunca hablaba. Y la verdad que con eso a mí me ha bendecido porque me puso en un lugar que a lo mejor ni me merecía".

A la hora de calibrar la importancia del músico en la cultura popular, Mario Pergolini sostuvo: "Creo que hay que mencionar a artistas de estas dimensiones cuando suceden este tipo de cosas. Hace poco estábamos hablando de cuál sería el olimpo de la música argentina, y Solari para mí está en un olimpo distinto, por el tipo de música que hizo, por el tipo de popularidad como ningún artista en la Argentina tuvo. Cientos de miles de personas movilizándose por el país, y hoy seguro hay muchos que sienten que se les fue un amigo, alguien que cantó cosas que nadie le decía, y se emocionarán; y habrán estado tristes con esta noticia. Así es que un gran recuerdo para el Indio Solari".

Por último, tras preguntarles a sus compañeros de Otro día perdido si alguna vez vieron en vivo al icónico artista, Pergolini se mostró desconcertado por lo que le sucedió este viernes poco antes de anunciar la muerte de Solari desde Vorterix. "Me pasó algo increíble porque yo abrí mi programa con Los Redondos, y justo con una foto en la que estamos los dos, pero no sé por qué. Les juro por mis hijos, hasta es raro que en este ciclo pase música nacional. Muy raro, hasta me impresionó... Una bronca, porque yo no creo en todas esas cosas, tengo como un odio de saber que me pasó a mí. Detesto que me pasen estas cosas, yo necesito que todo sea racional. Odio estas casualidades. Me molesta que las cosas no tengan explicación, la voy a encontrar", expresó movilizado el conductor.