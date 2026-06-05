Tras la muerte del Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado hicieron un impactante anuncio
En medio del estremecimiento por la muerte del Indio Solari, su banda compartió un posteo con una sorpresiva determinación.
Impactados por la muerte del Indio Solari, los integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda que acompañó al legendario ícono del rock nacional desde el año 2004, dio un inesperado anuncio desde sus redes sociales.
"Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos", informaron los músicos que acompañaron durante largo tiempo al Indio Solari.
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y su anuncio tras la muerte del Indio Solari
Luego, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado sumaron: "No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador". En tanto que manera de cierre, en el posteo los músicos escribieron: "Te amamos, Indio".
El show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado está programado para este sábado 6 de junio, a partir de las 21 en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.
Los inicios del trabajo del Indio Solari con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tuvo su punto de partida en 2004, tres años después de la ruptura de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, histórica banda comandada por el artista que falleció este viernes a los 77 años.