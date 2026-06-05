Tras la muerte del Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado hicieron un impactante anuncio

En medio del estremecimiento por la muerte del Indio Solari, su banda compartió un posteo con una sorpresiva determinación.

Impactados por la muerte del Indio Solari, los integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda que acompañó al legendario ícono del rock nacional desde el año 2004, dio un inesperado anuncio desde sus redes sociales.

"Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos", informaron los músicos que acompañaron durante largo tiempo al Indio Solari.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y su anuncio tras la muerte del Indio Solari Estamos en shock. Como todos.No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, p El posteo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tras la muerte del Indio Solari. Instagram @losfundamentalistasok

Luego, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado sumaron: "No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador". En tanto que manera de cierre, en el posteo los músicos escribieron: "Te amamos, Indio".

El show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado está programado para este sábado 6 de junio, a partir de las 21 en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.