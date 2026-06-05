Tres documentales imperdibles sobre el Indio Solari y dónde verlos

Repasamos tres producciones que más allá de ofrecer distintas miradas sobre la vida y obra del Indio Solari, retratan el fervor único que el artista imprimió sobre sus fans.

En medio de la conmoción por la muerte del Indio Solari, resulta imprescindible compartir un pantallazo sobre tres producciones que a partir de un formato documental indagan en la vida y obra del icónico artista que falleció este viernes a los 77 años.

En 2013, los directores Julio Leiva y Maximiliano Laiva pusieron el foco en el multitudinario fenómeno de los recitales de Solari, con un documental llamado Piedra que late. El material contiene imágenes del show ofrecido por el músico en 2011 en Tandil y retrata con fidelidad el incomparable ritual de la "Misa India". Actualmente, este registro está disponible en YouTube.

Pieda que late: el documental que retrata el masivo fenómeno de los shows del Indio Solari Piedra que late (trailer)

Un par de años después, en 2015, Comando Luddista estuvo a cargo de El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, documental con un frondoso material de archivo, que incluye entrevistas y testimonios de quienes pasaron por la banda liderada por el Indio Solari. A diferencia de otras aproximaciones que orbitan en el momento más consagratorio del artista, este trabajo explora los orígenes de la leyenda en la ciudad de La Plata. En la cuenta de Instagram @alucinanteviajedepatriciorey suelen aparecer detalles sobre las fechas y lugares en los que se proyecta este film.

El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: el origen de la leyenda El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (trailer)