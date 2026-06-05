En medio de la conmoción: revelaron la causa de muerte del Indio Solari

La muerte del Indio Solari conmocionó a los fanáticos, quienes se congregaron en su vivienda ubicada en Parque Leloir en medio del dolor. El cantante fue encontrado por su cuidadora en las inmediaciones de la pileta y minutos después confirmaron su fallecimiento.

El hallazgo se produjo cerca de las 8:30, luego de que la cuidadora del artista arribara a la casa alrededor de las 8, horario en el que iniciaba habitualmente sus tareas. Luego del llamado al 911, las autoridades llegaron al lugar y constataron la muerte del cantante.

El periodista Rolando Barbano confirmó en América Noticias los resultados preliminares de la autopsia : "Sufrió un ACV hemorrágico que le hizo perder la vida de manera inmediata" . También dejó en claro el comunicador que no "hubo ahogamiento" .

Indio Solari El Indio Solari tenía 77 años. Foto: captura de video YouTube / Vorterix.

El comunicado del entorno del Indio Solari tras su fallecimiento

En la cuenta de Instagram del cantante compartieron un conmovedor escrito y causaron conmoción en los fanáticos: "La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio- su cuerpo, su manifestación física- ya no está".

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"No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes. Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación", escribieron en el posteo.