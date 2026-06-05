En medio de la conmoción: revelaron la causa de muerte del Indio Solari
El fallecimiento de Indio Solari a los 77 años generó una profunda tristeza en el ambiente del rock nacional.
La muerte del Indio Solari conmocionó a los fanáticos, quienes se congregaron en su vivienda ubicada en Parque Leloir en medio del dolor. El cantante fue encontrado por su cuidadora en las inmediaciones de la pileta y minutos después confirmaron su fallecimiento.
El hallazgo se produjo cerca de las 8:30, luego de que la cuidadora del artista arribara a la casa alrededor de las 8, horario en el que iniciaba habitualmente sus tareas. Luego del llamado al 911, las autoridades llegaron al lugar y constataron la muerte del cantante.
Los detalles de la autopsia al cuerpo del Indio Solari
El periodista Rolando Barbano confirmó en América Noticias los resultados preliminares de la autopsia: "Sufrió un ACV hemorrágico que le hizo perder la vida de manera inmediata". También dejó en claro el comunicador que no "hubo ahogamiento".
El comunicado del entorno del Indio Solari tras su fallecimiento
En la cuenta de Instagram del cantante compartieron un conmovedor escrito y causaron conmoción en los fanáticos: "La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio- su cuerpo, su manifestación física- ya no está".
"No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes. Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación", escribieron en el posteo.